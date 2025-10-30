Chicago Bulls siguen invictos en un arranque sorprendente de la NBA

Eden Hazard, nuevo miembro del Salón de la Fama de la Premier League
El exjugador belga fue reconocido por su brillante etapa en el Chelsea, donde dejó una huella imborrable.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La temporada regular de la NBA 2025-2026 no deja de ofrecer sorpresas. Los Chicago Bulls prolongaron su gran inicio y consiguieron su cuarta victoria consecutiva al vencer con autoridad a Sacramento Kings por 126-113. El conjunto dirigido por Billy Donovan, sin grandes figuras en su plantel, mostró nuevamente un juego colectivo sólido y efectivo.
El joven Matas Buzelis fue el máximo anotador del encuentro con 27 puntos, mientras que Josh Giddey rozó el triple doble con 20 tantos, 12 asistencias y 8 rebotes. También se destacó Kevin Huerter, exjugador de los Kings, quien aportó 18 unidades desde el banco. Chicago es una de las cuatro franquicias que siguen invictas en el campeonato, junto a Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs.
La jornada dejó además el triunfo de los Los Angeles Lakers, que vencieron 116-115 a los Minnesota Timberwolves con una espectacular conversión sobre la chicharra de Austin Reaves, autor de 28 puntos y 16 asistencias. Sin LeBron James ni Luka Doncic, los angelinos encontraron en Reaves su nuevo héroe.
En otro duelo destacado, Nikola Jokic volvió a brillar con un nuevo triple-doble —el cuarto en igual cantidad de presentaciones— para el 122-88 de Denver Nuggets ante New Orleans Pelicans. El serbio apenas necesitó tres cuartos para registrar 21 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.
Los Houston Rockets también celebraron fuera de casa al derrotar 139-121 a Toronto Raptors, con Kevin Durant como figura (31 puntos), mientras que Ja Morant lideró la victoria de Memphis Grizzlies ante Phoenix Suns (114-113) con una actuación decisiva en los segundos finales.
El inicio de temporada muestra paridad, buen nivel individual y la confirmación de que equipos en reconstrucción, como los Bulls, pueden soñar con más.
