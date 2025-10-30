Chicago Bulls siguen invictos en un arranque sorprendente de la NBA

La temporada regular de la NBA 2025-2026 no deja de ofrecer sorpresas. Los Chicago Bulls prolongaron su gran inicio y consiguieron su cuarta victoria consecutiva al vencer con autoridad a Sacramento Kings por 126-113. El conjunto dirigido por Billy Donovan, sin grandes figuras en su plantel, mostró nuevamente un juego colectivo sólido y efectivo.

El joven Matas Buzelis fue el máximo anotador del encuentro con 27 puntos, mientras que Josh Giddey rozó el triple doble con 20 tantos, 12 asistencias y 8 rebotes. También se destacó Kevin Huerter, exjugador de los Kings, quien aportó 18 unidades desde el banco. Chicago es una de las cuatro franquicias que siguen invictas en el campeonato, junto a Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs.

La jornada dejó además el triunfo de los Los Angeles Lakers, que vencieron 116-115 a los Minnesota Timberwolves con una espectacular conversión sobre la chicharra de Austin Reaves, autor de 28 puntos y 16 asistencias. Sin LeBron James ni Luka Doncic, los angelinos encontraron en Reaves su nuevo héroe.

En otro duelo destacado, Nikola Jokic volvió a brillar con un nuevo triple-doble —el cuarto en igual cantidad de presentaciones— para el 122-88 de Denver Nuggets ante New Orleans Pelicans. El serbio apenas necesitó tres cuartos para registrar 21 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.

Los Houston Rockets también celebraron fuera de casa al derrotar 139-121 a Toronto Raptors, con Kevin Durant como figura (31 puntos), mientras que Ja Morant lideró la victoria de Memphis Grizzlies ante Phoenix Suns (114-113) con una actuación decisiva en los segundos finales.

El inicio de temporada muestra paridad, buen nivel individual y la confirmación de que equipos en reconstrucción, como los Bulls, pueden soñar con más.