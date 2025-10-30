Tensión en el Real Madrid: Xabi Alonso, cuestionado por su estilo y manejo del plantel

La etapa de Xabi Alonso al frente del Real Madrid comenzó con una revolución interna. Tras la salida de Carlo Ancelotti rumbo a la Selección de Brasil, el exmediocampista asumió el desafío de renovar la estructura del club, pero en los últimos días se desató una crisis puertas adentro.

Según el medio británico The Athletic, parte del plantel cuestiona las exigencias y la rigidez del nuevo cuerpo técnico. “Xabi ha intentado garantizar más disciplina y orden en el día a día, con control de horarios, más trabajo en el gimnasio y sesiones de video grupales e individuales”, señaló una fuente cercana al vestuario.

Si bien los resultados acompañan —el Real Madrid viene de ganarle 2-1 al Barcelona en el clásico—, varios jugadores se sienten incómodos con la pérdida de libertad dentro del campo. “Pasaron de un entrenador que apenas participaba en los entrenamientos a uno que parece un jugador más”, describió otro integrante del entorno.

La tensión se reflejó incluso en gestos públicos, como el enojo de Vinicius tras ser reemplazado o la pérdida de protagonismo del joven argentino Franco Mastantuono, una de las apuestas del DT.

Una fuente allegada a un futbolista del plantel lanzó la frase más dura: “Se cree Pep Guardiola, pero por ahora solo es Xabi”. Los cambios también alcanzan al entorno técnico, donde trabaja el argentino Sebastián Parrilla, mano derecha del entrenador.

Así, más allá de los resultados deportivos, el exjugador del Liverpool y del propio Real Madrid enfrenta su primer conflicto serio como entrenador del Merengue, en un club donde la convivencia suele ser tan exigente como el juego.