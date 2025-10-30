Tensión en el Real Madrid: Xabi Alonso, cuestionado por su estilo y manejo del plantel

Cam Ward, víctima de una millonaria estafa por suplantación de identidad
El mariscal de campo de los Tennessee Titans perdió unos 250 mil dólares tras ser víctima de un fraude que usó su nombre y el de su padre para solicitar préstamos falsos.
El entrenador español enfrenta críticas internas por sus métodos de trabajo y relación con los jugadores. Algunos lo comparan con Guardiola y aseguran que “se excede en el control”.Deportes30/10/2025GASTON PAROLA
La etapa de Xabi Alonso al frente del Real Madrid comenzó con una revolución interna. Tras la salida de Carlo Ancelotti rumbo a la Selección de Brasil, el exmediocampista asumió el desafío de renovar la estructura del club, pero en los últimos días se desató una crisis puertas adentro.
Según el medio británico The Athletic, parte del plantel cuestiona las exigencias y la rigidez del nuevo cuerpo técnico. “Xabi ha intentado garantizar más disciplina y orden en el día a día, con control de horarios, más trabajo en el gimnasio y sesiones de video grupales e individuales”, señaló una fuente cercana al vestuario.
Si bien los resultados acompañan —el Real Madrid viene de ganarle 2-1 al Barcelona en el clásico—, varios jugadores se sienten incómodos con la pérdida de libertad dentro del campo. “Pasaron de un entrenador que apenas participaba en los entrenamientos a uno que parece un jugador más”, describió otro integrante del entorno.
La tensión se reflejó incluso en gestos públicos, como el enojo de Vinicius tras ser reemplazado o la pérdida de protagonismo del joven argentino Franco Mastantuono, una de las apuestas del DT.
Una fuente allegada a un futbolista del plantel lanzó la frase más dura: “Se cree Pep Guardiola, pero por ahora solo es Xabi”. Los cambios también alcanzan al entorno técnico, donde trabaja el argentino Sebastián Parrilla, mano derecha del entrenador.
Así, más allá de los resultados deportivos, el exjugador del Liverpool y del propio Real Madrid enfrenta su primer conflicto serio como entrenador del Merengue, en un club donde la convivencia suele ser tan exigente como el juego.
El mariscal de campo de los Tennessee Titans perdió unos 250 mil dólares tras ser víctima de un fraude que usó su nombre y el de su padre para solicitar préstamos falsos.
El Verdao intentará revertir el 0-3 sufrido en Ecuador cuando reciba a Liga de Quito este jueves desde las 21:30 en el Allianz Parque, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
El goleador de la Ligue 1 habló sobre su gran momento en Racing de Estrasburgo y reconoció que sueña con una convocatoria de Scaloni.
El equipo de Arne Slot fue goleado 3-0 por Crystal Palace en Anfield y acumula seis derrotas en sus últimos siete partidos. Alexis Mac Allister fue titular.
El argentino enfrentará este jueves al número 2 del mundo por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000.
El árbitro no fue designado para la próxima fecha del Clausura, luego de la polémica expulsión de Iván Tapia en el duelo entre Barracas Central y Boca Juniors.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
El próximo sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán al nuevo presidente del club entre cinco candidatos. Las elecciones se desarrollarán en el Estadio Monumental, de 10 a 20 horas.
El ídolo de Independiente opinó sobre la semifinal de la Copa Libertadores y descartó chances para la Academia. Además, un hincha del Rojo visitó el entrenamiento de Flamengo en Florencio Varela.
El conjunto chileno enfrentará a Lanús en un clima tenso por la semifinal de la Copa Sudamericana. APreViDe montó un operativo de seguridad y prohibió la presencia de hinchas visitantes.
El club mexicano resolvió no renovar el contrato del colombiano, cuyo vínculo finaliza en diciembre. James busca seguir activo para llegar al Mundial 2026.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, quedó eliminado en su debut tras caer frente al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del certamen.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.