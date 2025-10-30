Lamolina fue bajado tras el polémico Barracas-Boca

El arbitraje volvió a estar en el centro de la escena. Tras el caliente encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors, Nicolás Lamolina no fue designado para dirigir en la fecha 14 del Torneo Clausura. La decisión fue tomada por el director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, en medio de fuertes repercusiones por las decisiones del juez.

El partido, disputado el domingo pasado, tuvo su primera polémica a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Lamolina expulsó a Iván Tapia —hijo del presidente de la AFA, Claudio Tapia— por doble amarilla. La segunda tarjeta llegó tras una falta leve sobre Leandro Paredes, lo que generó indignación en el equipo local y en buena parte del público.

El VAR, a cargo de Silvio Trucco, no intervino porque el protocolo no contempla la revisión de dobles amonestaciones. Sin embargo, la jugada fue ampliamente cuestionada por hinchas, analistas y exárbitros.

Barracas terminó cayendo 2-1 ante el Xeneize, en un encuentro que también tuvo otros fallos discutidos, como un supuesto golpe de Rafael Barrios sobre Miguel Merentiel que no fue sancionado. En este contexto, Beligoy resolvió apartar a Lamolina de la nómina de árbitros para la próxima fecha, una medida que busca “bajar tensiones” en medio del debate sobre la transparencia arbitral.