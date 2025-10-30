Racing lo dejó todo, pero quedó afuera ante Flamengo

Cam Ward, víctima de una millonaria estafa por suplantación de identidad
El mariscal de campo de los Tennessee Titans perdió unos 250 mil dólares tras ser víctima de un fraude que usó su nombre y el de su padre para solicitar préstamos falsos.
La Academia empató 0-0 en Avellaneda y no logró revertir la serie. El equipo de Gustavo Costas mostró actitud, pero la eficacia brasileña lo privó de la final de la Copa Libertadores.Deportes30/10/2025GASTON PAROLA
Racing Club quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras igualar sin goles frente a Flamengo en el estadio Presidente Perón. El conjunto dirigido por Gustavo Costas necesitaba ganar luego del 0-1 sufrido en la ida, pero no pudo quebrar el arco defendido por Agustín Rossi.
El equipo argentino fue puro empuje, especialmente en el segundo tiempo, cuando el Mengao jugó con un hombre menos por la expulsión de Gonzalo Plata. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales y la gran actuación del arquero rival evitaron la remontada.
Facundo Cambeses, por su parte, también tuvo intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a la Academia hasta el final. Con el pitazo definitivo, el sueño copero se desvaneció ante la ovación de un Cilindro repleto que reconoció el esfuerzo de su equipo.
Flamengo, conducido por Filipe Luis, se clasificó a la final y ahora espera por el ganador de la otra semifinal entre Liga de Quito y Palmeiras.
El Verdao intentará revertir el 0-3 sufrido en Ecuador cuando reciba a Liga de Quito este jueves desde las 21:30 en el Allianz Parque, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
El goleador de la Ligue 1 habló sobre su gran momento en Racing de Estrasburgo y reconoció que sueña con una convocatoria de Scaloni.
El equipo de Arne Slot fue goleado 3-0 por Crystal Palace en Anfield y acumula seis derrotas en sus últimos siete partidos. Alexis Mac Allister fue titular.
El entrenador español enfrenta críticas internas por sus métodos de trabajo y relación con los jugadores. Algunos lo comparan con Guardiola y aseguran que “se excede en el control”.
El argentino enfrentará este jueves al número 2 del mundo por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
El próximo sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán al nuevo presidente del club entre cinco candidatos. Las elecciones se desarrollarán en el Estadio Monumental, de 10 a 20 horas.
El ídolo de Independiente opinó sobre la semifinal de la Copa Libertadores y descartó chances para la Academia. Además, un hincha del Rojo visitó el entrenamiento de Flamengo en Florencio Varela.
El conjunto chileno enfrentará a Lanús en un clima tenso por la semifinal de la Copa Sudamericana. APreViDe montó un operativo de seguridad y prohibió la presencia de hinchas visitantes.
El club mexicano resolvió no renovar el contrato del colombiano, cuyo vínculo finaliza en diciembre. James busca seguir activo para llegar al Mundial 2026.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, quedó eliminado en su debut tras caer frente al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del certamen.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.