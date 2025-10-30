Racing lo dejó todo, pero quedó afuera ante Flamengo

Racing Club quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras igualar sin goles frente a Flamengo en el estadio Presidente Perón. El conjunto dirigido por Gustavo Costas necesitaba ganar luego del 0-1 sufrido en la ida, pero no pudo quebrar el arco defendido por Agustín Rossi.

El equipo argentino fue puro empuje, especialmente en el segundo tiempo, cuando el Mengao jugó con un hombre menos por la expulsión de Gonzalo Plata. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales y la gran actuación del arquero rival evitaron la remontada.

Facundo Cambeses, por su parte, también tuvo intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a la Academia hasta el final. Con el pitazo definitivo, el sueño copero se desvaneció ante la ovación de un Cilindro repleto que reconoció el esfuerzo de su equipo.

Flamengo, conducido por Filipe Luis, se clasificó a la final y ahora espera por el ganador de la otra semifinal entre Liga de Quito y Palmeiras.