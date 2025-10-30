Venado Tuerto: destrozó un patrullero mientras huía de la policía y terminó detenido

Cuatro detenidos por microtráfico en un allanamiento en Venado Tuerto
El operativo fue encabezado por la PDI y permitió secuestrar droga, dinero y celulares. Hay cuatro personas detenidas a disposición de la Justicia.
El incidente ocurrió en la tarde del miércoles en calles Pinto Lucero y Derqui. El sospechoso, aparentemente alcoholizado, fue reducido tras una persecución.
Un violento episodio se registró este miércoles por la tarde en Venado Tuerto, cuando un hombre provocó disturbios en la vía pública y luego intentó escapar al advertir la presencia policial.
Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la intersección de Pinto Lucero y Derqui, donde agentes del Comando Radioeléctrico acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre un individuo alterado, presumiblemente bajo los efectos del alcohol.
Durante la persecución, el sujeto arrojó un objeto contundente contra el móvil policial, lo que provocó la rotura total de la luneta trasera del patrullero. Finalmente, fue alcanzado y reducido a pocas cuadras, en la esquina de Argonz y Derqui.
El detenido fue trasladado a la Comisaría 14ª, donde quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía local dispuso su imputación por “Resistencia a la Autoridad” y “Daño Agravado”, además del relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para incorporar pruebas a la causa.
El hombre, de 49 años, fue condenado tras reconocer los hechos ocurridos en noviembre de 2023, mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.
La mujer fue condenada por comercialización de estupefacientes tras una investigación del fiscal Iván Raposo. Cumplirá la pena bajo modalidad domiciliaria por estar a cargo de sus hijos menores.
La jueza Mariana Vidal condenó a un hombre de 38 años a ocho años de prisión por abusar sexualmente de su hija menor de edad. El fallo se conoció este martes en los tribunales de Rufino.
El operativo fue encabezado por la Policía de Investigaciones de Melincué, en coordinación con la Fiscalía de Rosario y el equipo de Microtráfico de Venado Tuerto.
El Tribunal de Venado Tuerto impuso una pena de ocho años de cárcel a Jonathan “Tomatito” Córdoba, declarado reincidente por robo, amenazas, abuso de arma y narcotráfico.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
El próximo sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán al nuevo presidente del club entre cinco candidatos. Las elecciones se desarrollarán en el Estadio Monumental, de 10 a 20 horas.
El ídolo de Independiente opinó sobre la semifinal de la Copa Libertadores y descartó chances para la Academia. Además, un hincha del Rojo visitó el entrenamiento de Flamengo en Florencio Varela.
El conjunto chileno enfrentará a Lanús en un clima tenso por la semifinal de la Copa Sudamericana. APreViDe montó un operativo de seguridad y prohibió la presencia de hinchas visitantes.
El club mexicano resolvió no renovar el contrato del colombiano, cuyo vínculo finaliza en diciembre. James busca seguir activo para llegar al Mundial 2026.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, quedó eliminado en su debut tras caer frente al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del certamen.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.