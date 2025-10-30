Venado Tuerto: destrozó un patrullero mientras huía de la policía y terminó detenido

Un violento episodio se registró este miércoles por la tarde en Venado Tuerto, cuando un hombre provocó disturbios en la vía pública y luego intentó escapar al advertir la presencia policial.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la intersección de Pinto Lucero y Derqui, donde agentes del Comando Radioeléctrico acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre un individuo alterado, presumiblemente bajo los efectos del alcohol.

Durante la persecución, el sujeto arrojó un objeto contundente contra el móvil policial, lo que provocó la rotura total de la luneta trasera del patrullero. Finalmente, fue alcanzado y reducido a pocas cuadras, en la esquina de Argonz y Derqui.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 14ª, donde quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía local dispuso su imputación por “Resistencia a la Autoridad” y “Daño Agravado”, además del relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para incorporar pruebas a la causa.