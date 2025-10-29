Dólar hoy: el oficial se mantiene estable a $1.495 en el Banco Nación

El dólar cae y las acciones argentinas se disparan tras las elecciones
El mercado reaccionó con fuerte optimismo tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza. El dólar bajó más de $100 y las acciones trepan hasta un 45% en Wall Street.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.Mercados29/10/2025SOFIA ZANOTTI
El dólar oficial en el Banco Nación abrió este miércoles 29 de octubre a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, manteniendo los valores del martes y sin modificaciones en el arranque de la jornada.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, monitorea la evolución de los distintos tipos de cambio y los efectos de las últimas disposiciones del Gobierno nacional, en coordinación con el Banco Central.
En el mercado financiero, los analistas anticipan una jornada de relativa calma cambiaria, aunque con atención puesta en los movimientos del dólar MEP, el contado con liquidación y el blue, cuyos valores suelen mostrar mayor volatilidad.
Por su parte, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, prepara nuevos anuncios vinculados al sistema financiero y al uso de tarjetas de crédito, con el objetivo de ordenar la liquidez y contener la inflación.
El mercado reaccionó con fuerte optimismo tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza. El dólar bajó más de $100 y las acciones trepan hasta un 45% en Wall Street.
Los bancos privados ya comercializan la divisa a $ 1.420/25
A más de cinco meses del anuncio, la iniciativa oficial para que los argentinos usen sus dólares no declarados no logró avanzar. La oposición impulsa un proyecto alternativo en el Congreso.
La cotización minorista sube 20 pesos y acompaña el avance del dólar mayorista, que se negocia a $1.478.
El banco estadounidense evaluó cómo podría reaccionar el tipo de cambio argentino según los resultados de los comicios legislativos. Prevén entre $1.700 y más de $2.000 por dólar hacia fin de año.
El relevamiento de FocusEconomics anticipa un crecimiento del PBI del 4,4% en 2025 y una desaceleración de la inflación, aunque advierte por los efectos de la reciente depreciación del peso.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El colectivo trasladaba simpatizantes que viajaban a Argentina para ver la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.
Durante el empate 2-2 con Limache, grupos enfrentados del Cacique protagonizaron disturbios con armas blancas, muletas y cinturones en la tribuna norte.
El seleccionado femenino venció 67-46 a Venezuela en Asunción y obtuvo su quinto título continental en la categoría. Sofía Novoa fue la figura con 14 puntos.
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
La Fiebre se impuso ante Ciudad en Venado Tuerto y quedó como único escolta del líder Olimpia, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la AVB.
El delantero de 35 años rescindió su contrato tras no ser tenido en cuenta por Lucas Bernardi. Sin goles ni continuidad, cerró un paso olvidable por Rosario.