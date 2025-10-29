Dólar hoy: el oficial se mantiene estable a $1.495 en el Banco Nación

El dólar oficial en el Banco Nación abrió este miércoles 29 de octubre a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, manteniendo los valores del martes y sin modificaciones en el arranque de la jornada.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, monitorea la evolución de los distintos tipos de cambio y los efectos de las últimas disposiciones del Gobierno nacional, en coordinación con el Banco Central.

En el mercado financiero, los analistas anticipan una jornada de relativa calma cambiaria, aunque con atención puesta en los movimientos del dólar MEP, el contado con liquidación y el blue, cuyos valores suelen mostrar mayor volatilidad.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, prepara nuevos anuncios vinculados al sistema financiero y al uso de tarjetas de crédito, con el objetivo de ordenar la liquidez y contener la inflación.