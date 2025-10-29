Batacazo en París: Alcaraz perdió en su debut y peligra su lugar en el N°1 del ranking ATP

El murciano llegaba a la capital francesa con un gran presente, tras consagrarse campeón en Tokio y ser finalista del Six Kings Slam. Sin embargo, en una cancha que no lo hizo sentir cómodo en ningún momento —y sobre la que incluso se quejó por su estado—, terminó cediendo el control del partido frente a un sólido Norrie, que supo aprovechar su momento para consumar una de las victorias más importantes de su temporada.

Esta derrota tiene un condimento extra: Alcaraz podría perder el primer puesto del ranking mundial. Para que esto suceda, el italiano Jannik Sinner deberá coronarse campeón en París. De lograrlo, se convertirá —aunque sea solo por una semana— en el nuevo líder de la clasificación.

Además, el tropiezo del español representa un hecho poco habitual en su año competitivo: es su primera derrota ante un rival fuera del Top 30 desde marzo y apenas la octava caída en toda la temporada.

Alcaraz ahora enfocará su preparación en las ATP Finals de Turín, donde defenderá pocos puntos y tendrá una gran oportunidad de asegurar nuevamente la cima del ranking.

