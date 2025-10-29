Francos retiene su lugar en el Gabinete, pero crecen las versiones de cambios

Milei convocó a los gobernadores “dialoguistas” para su primer encuentro tras las elecciones
El presidente reunirá en Casa Rosada a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo. No fueron invitados los gobernadores kirchneristas.
El jefe de Gabinete acompañará a Javier Milei en el encuentro con gobernadores, aunque su continuidad más allá de diciembre sigue en duda. En Casa Rosada ya suenan posibles reemplazos.País29/10/2025SOFIA ZANOTTI
Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei decidió tomarse un respiro antes de avanzar con los cambios que planea en su equipo de gobierno. Entre los nombres en observación figura el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien seguirá en funciones al menos hasta el 10 de diciembre.
Francos, que llegó a las elecciones con una fuerte sobrecarga de gestión, recuperó respaldo presidencial tras los buenos resultados en las urnas. Este jueves acompañará a Milei en la primera gran reunión con gobernadores aliados en Casa Rosada, instancia clave para consolidar acuerdos políticos y avanzar con las reformas de segunda generación que impulsa el Ejecutivo.
Sin embargo, las declaraciones del propio mandatario encendieron las especulaciones sobre el futuro del funcionario. “Guillermo Francos tiene un rol muy destacado dentro del Gobierno. Veremos, a la luz del nuevo Gabinete, cómo van a quedar las cosas”, dijo Milei en una reciente entrevista.
La frase fue suficiente para reactivar los rumores de cambios. En los pasillos de Balcarce 50 ya circulan dos nombres como posibles sucesores: el vocero presidencial y diputado electo Manuel Adorni, hombre de extrema confianza de Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, quien podría ocupar un cargo clave en el Ministerio del Interior si se confirma la salida de Lisandro Catalán, cercano a Francos.
Por ahora, todo parece en revisión dentro del oficialismo. “Las cosas tenían una lógica y con el resultado de la elección está todo sometido a un reseteo”, reconocen fuentes del Gobierno, mientras se esperan definiciones que podrían llegar antes de fin de año.
