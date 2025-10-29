Venado Tuerto: 10 años de prisión por abuso sexual a una joven de su entorno familiar

El hombre, de 49 años, fue condenado tras reconocer los hechos ocurridos en noviembre de 2023, mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.

Policiales 29/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
?w=1600&i=1545980886402

Un hombre de 49 años fue condenado a 10 años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de una joven de su entorno familiar. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2023, durante el período en el que ambos convivían en una localidad cercana a Venado Tuerto.
572632058_18066074141377787_5238155492513654342_n

La causa fue investigada por la fiscal del MPA, Florencia Schiappa Pietra, y la sentencia fue dictada por el juez Adrián Godoy, en el marco de un juicio abreviado llevado adelante en los tribunales de Venado Tuerto.

Según explicó la fiscal, el imputado reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. Junto a su defensa, aceptó la pena de 10 años de prisión y la decisión de abreviar los procedimientos judiciales.

Por razones legales y para evitar la revictimización de la joven, las iniciales del condenado son C.R., y no se difunde su nombre completo.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias