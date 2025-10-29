Venado Tuerto: 10 años de prisión por abuso sexual a una joven de su entorno familiar

Cuatro detenidos por microtráfico en un allanamiento en Venado Tuerto
El operativo fue encabezado por la PDI y permitió secuestrar droga, dinero y celulares. Hay cuatro personas detenidas a disposición de la Justicia.
El hombre, de 49 años, fue condenado tras reconocer los hechos ocurridos en noviembre de 2023, mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.
Un hombre de 49 años fue condenado a 10 años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de una joven de su entorno familiar. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2023, durante el período en el que ambos convivían en una localidad cercana a Venado Tuerto.
La causa fue investigada por la fiscal del MPA, Florencia Schiappa Pietra, y la sentencia fue dictada por el juez Adrián Godoy, en el marco de un juicio abreviado llevado adelante en los tribunales de Venado Tuerto.
Según explicó la fiscal, el imputado reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. Junto a su defensa, aceptó la pena de 10 años de prisión y la decisión de abreviar los procedimientos judiciales.
Por razones legales y para evitar la revictimización de la joven, las iniciales del condenado son C.R., y no se difunde su nombre completo.
La mujer fue condenada por comercialización de estupefacientes tras una investigación del fiscal Iván Raposo. Cumplirá la pena bajo modalidad domiciliaria por estar a cargo de sus hijos menores.
La jueza Mariana Vidal condenó a un hombre de 38 años a ocho años de prisión por abusar sexualmente de su hija menor de edad. El fallo se conoció este martes en los tribunales de Rufino.
El operativo fue encabezado por la Policía de Investigaciones de Melincué, en coordinación con la Fiscalía de Rosario y el equipo de Microtráfico de Venado Tuerto.
El Tribunal de Venado Tuerto impuso una pena de ocho años de cárcel a Jonathan “Tomatito” Córdoba, declarado reincidente por robo, amenazas, abuso de arma y narcotráfico.
El sujeto fue arrestado tras provocar daños en un local de calle 3 de Febrero y Uruguay. La Justicia ordenó su imputación y posterior liberación.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El colectivo trasladaba simpatizantes que viajaban a Argentina para ver la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.
Durante el empate 2-2 con Limache, grupos enfrentados del Cacique protagonizaron disturbios con armas blancas, muletas y cinturones en la tribuna norte.
El seleccionado femenino venció 67-46 a Venezuela en Asunción y obtuvo su quinto título continental en la categoría. Sofía Novoa fue la figura con 14 puntos.
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
La Fiebre se impuso ante Ciudad en Venado Tuerto y quedó como único escolta del líder Olimpia, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la AVB.
El delantero de 35 años rescindió su contrato tras no ser tenido en cuenta por Lucas Bernardi. Sin goles ni continuidad, cerró un paso olvidable por Rosario.