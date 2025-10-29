Venado Tuerto: 10 años de prisión por abuso sexual a una joven de su entorno familiar

Un hombre de 49 años fue condenado a 10 años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de una joven de su entorno familiar. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2023, durante el período en el que ambos convivían en una localidad cercana a Venado Tuerto.



La causa fue investigada por la fiscal del MPA, Florencia Schiappa Pietra, y la sentencia fue dictada por el juez Adrián Godoy, en el marco de un juicio abreviado llevado adelante en los tribunales de Venado Tuerto.

Según explicó la fiscal, el imputado reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. Junto a su defensa, aceptó la pena de 10 años de prisión y la decisión de abreviar los procedimientos judiciales.

Por razones legales y para evitar la revictimización de la joven, las iniciales del condenado son C.R., y no se difunde su nombre completo.