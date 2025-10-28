Encuentro de coros en Villa Cañás

El jueves 6 de noviembre, a las 20 horas, se llevará a cabo un Encuentro de Coros en el Club Argentino de Servicio (CAS) de Villa Cañás. La actividad, con entrada libre y gratuita, está organizada por el Coro Municipal “Vox Populi” y propone una velada única para disfrutar del canto colectivo y la armonía de distintas agrupaciones locales.



El evento, titulado “Encontrándonos en nuestras voces”, contará con la participación del Coro del Profesorado de Música “El 38”, el Coro del Centro de Jubilados “Vivir con Alegría” y el propio coro anfitrión. Será una oportunidad para compartir la música y celebrar el trabajo artístico que se desarrolla en la ciudad.