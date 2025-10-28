Villa Cañás: identificaron a los jóvenes que corrían picadas clandestinas en la Ruta 94

La Policía de Villa Cañás informó que, tras una serie de actuaciones iniciadas el pasado 12 de octubre, se logró identificar a los jóvenes que realizaban picadas clandestinas sobre la Ruta Provincial N° 94, en el tramo comprendido entre Avenida 64 y Avenida 59.

El hecho comenzó cuando personal de Tránsito Municipal alertó sobre la presencia de motociclistas realizando maniobras peligrosas a gran velocidad. De inmediato, agentes policiales se dirigieron al lugar, donde observaron dos motos circulando en clara competencia, sobrepasándose entre sí.

Durante el seguimiento controlado con balizas y sirena, una de las motocicletas se detuvo. En ella viajaban dos menores de edad, por lo que se secuestró el rodado y se dio intervención a la fiscal Dra. Montemarani, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de Venado Tuerto, quien ordenó imputar al conductor por conducción peligrosa.

La segunda moto logró escapar, pero gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y al trabajo investigativo, fueron identificados los dos ocupantes, ambos mayores de edad: M.M. y A.P. La fiscal del MPA, Dra. Mayra Vuletic, dispuso el secuestro del vehículo y la citación de los implicados para la correspondiente formación de causa.

Finalmente, el 26 de octubre el personal policial secuestró la motocicleta Corven 110 cc utilizada durante la fuga, propiedad de uno de los acusados.