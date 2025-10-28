Villa Cañás: identificaron a los jóvenes que corrían picadas clandestinas en la Ruta 94

Encuentro de coros en Villa Cañás
Una noche especial de música coral en el Club Argentino de Servicio
La Policía local logró identificar a los motociclistas que participaron en una picada ilegal sobre la Ruta Provincial N° 94. Uno de los implicados es menor de edad.Villa Cañás28/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Policía de Villa Cañás informó que, tras una serie de actuaciones iniciadas el pasado 12 de octubre, se logró identificar a los jóvenes que realizaban picadas clandestinas sobre la Ruta Provincial N° 94, en el tramo comprendido entre Avenida 64 y Avenida 59.
El hecho comenzó cuando personal de Tránsito Municipal alertó sobre la presencia de motociclistas realizando maniobras peligrosas a gran velocidad. De inmediato, agentes policiales se dirigieron al lugar, donde observaron dos motos circulando en clara competencia, sobrepasándose entre sí.
Durante el seguimiento controlado con balizas y sirena, una de las motocicletas se detuvo. En ella viajaban dos menores de edad, por lo que se secuestró el rodado y se dio intervención a la fiscal Dra. Montemarani, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de Venado Tuerto, quien ordenó imputar al conductor por conducción peligrosa.
La segunda moto logró escapar, pero gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y al trabajo investigativo, fueron identificados los dos ocupantes, ambos mayores de edad: M.M. y A.P. La fiscal del MPA, Dra. Mayra Vuletic, dispuso el secuestro del vehículo y la citación de los implicados para la correspondiente formación de causa.
Finalmente, el 26 de octubre el personal policial secuestró la motocicleta Corven 110 cc utilizada durante la fuga, propiedad de uno de los acusados.
Una noche especial de música coral en el Club Argentino de Servicio
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El proyecto, impulsado por las áreas de Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás, se realizó en la terminal de ómnibus con la participación de vecinas del taller de mosaísmo a cargo de Susana Magallanes.
Durante octubre, mes de la diversidad cultural, artistas locales y de Rosario intervinieron el patio del Centro Cultural con un mural que rinde homenaje a las raíces latinoamericanas y argentinas.
Conciencia, arte y esperanza en el Centro Cultural local
Con la presencia de la directora de Cultura y Educación, Josefina Castro Rovea, se presentó oficialmente el nuevo espacio que exhibe restos arqueológicos y herramientas de los pueblos originarios hallados en la zona de las lagunas cañaseñas.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El colectivo trasladaba simpatizantes que viajaban a Argentina para ver la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.
Durante el empate 2-2 con Limache, grupos enfrentados del Cacique protagonizaron disturbios con armas blancas, muletas y cinturones en la tribuna norte.
En un torneo con 118 expulsiones, el Canalla es el único que no vio la roja en todo el año. ¿Fair play impecable o guiño arbitral?
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
La Fiebre se impuso ante Ciudad en Venado Tuerto y quedó como único escolta del líder Olimpia, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la AVB.