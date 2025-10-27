El dólar cae y las acciones argentinas se disparan tras las elecciones

La jornada financiera de este lunes 27 de octubre comenzó con una marcada tendencia positiva para los activos argentinos, luego del resultado electoral que consolidó el poder político del oficialismo.

En el inicio de la rueda, el dólar oficial en el Banco Nación se ubicó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, registrando una baja de $115 respecto del cierre previo a las elecciones. En tanto, el tipo de cambio mayorista opera entre $1.345 y $1.355, mientras que en el promedio de los bancos el valor minorista ronda los $1.360 y $1.410.

Los dólares financieros también acompañan la tendencia: el MEP cotiza a $1.390 y el Contado con Liquidación a $1.410. Por su parte, el dólar “blue” se ofrece entre $1.380 y $1.420, mostrando una caída de casi $100 en comparación con el cierre del viernes.

En el mercado accionario, la reacción fue inmediata. El índice Merval registra subas superiores al 30%, mientras que las acciones argentinas en Wall Street escalan más del 45%, impulsadas por las expectativas de estabilidad y las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que el Gobierno continuará con las reformas estructurales iniciadas tras los comicios.

El panorama financiero refleja un clima de alivio e impulso inversor, en un contexto en el que el Ejecutivo busca consolidar el rumbo económico y recuperar la confianza del mercado.