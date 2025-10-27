Milei busca consensos para impulsar sus reformas estructurales

Las ventas en supermercados marcaron su quinto mes consecutivo de caída
Según el INDEC, el consumo volvió a retroceder en agosto y alcanzó su nivel más bajo del año, con una contracción del 0,2% en términos reales.
El presidente confirmó que avanzará con cambios laborales e impositivos antes de abordar la reforma previsional. Aseguró que el diálogo con gobernadores y el Congreso será clave.Economía27/10/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei aseguró que buscará consensos políticos para avanzar con las reformas estructurales previstas en su programa de gobierno. Según explicó, las primeras iniciativas se centrarán en modificaciones en materia laboral e impositiva, mientras que la reforma previsional se abordará en una segunda etapa.
En el plano tributario, el mandatario detalló que el Ejecutivo impulsa un esquema que contempla “bajar alícuotas de 20 impuestos y expandir la base imponible”. Señaló además que el objetivo es “eliminar los incentivos a la evasión, liberando recursos al sector privado”.
Durante una entrevista televisiva, Milei sostuvo que, de mantenerse el rumbo fiscal diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo, “se estaría devolviendo a los argentinos unos 500 mil millones de dólares hasta 2031”.
Respecto a la reforma previsional, advirtió que “solo puede encararse cuando se recompone el mercado laboral”, y calificó el régimen vigente como “anacrónico”. Aclaró, no obstante, que la propuesta “no va contra los derechos de nadie”, y que busca otorgar flexibilidad a quienes hoy trabajan en la informalidad para facilitar su incorporación al sistema formal.
“Duplicar la cantidad de trabajadores haciendo aportes significará también el doble de ingresos disponibles para pagar mejores jubilaciones”, remarcó el presidente.
Milei reconoció que para concretar estos cambios será necesario un amplio diálogo político. “Ya tenemos borradores de todas las reformas; ahora necesitamos sentarnos con el nuevo Congreso y buscar acuerdos para salir adelante”, afirmó.
El mandatario reiteró que las reformas se enmarcan en los lineamientos del Pacto de Mayo y subrayó su disposición a reunirse con los gobernadores provinciales. “Estoy dispuesto a sentarme con todos, no tengo problema con ninguno de ellos”, expresó.
Finalmente, Milei sostuvo que las transformaciones propuestas cuentan con respaldo social: “Hay dos tercios de los argentinos que quieren eso”, concluyó.
El gobierno de Donald Trump elevó a 80.000 toneladas anuales el cupo de carne vacuna proveniente de Argentina, buscando aliviar los altos precios internos y fortalecer vínculos comerciales.
El Tesoro norteamericano habría vendido más de USD 100 millones en el mercado argentino para contener la cotización, a días de las elecciones legislativas.
Según The Wall Street Journal, el acuerdo financiero impulsado por Donald Trump incluiría facilidades para que empresas estadounidenses operen en el país.
El ministro de Economía aseguró que se mantendrá el actual sistema de bandas y atribuyó la volatilidad del dólar a la incertidumbre preelectoral.
El comercio electrónico argentino superó los $15 billones en facturación durante el primer semestre de 2025, con un crecimiento que duplicó la inflación del período, según la CACE.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.