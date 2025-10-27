Milei busca consensos para impulsar sus reformas estructurales

El presidente Javier Milei aseguró que buscará consensos políticos para avanzar con las reformas estructurales previstas en su programa de gobierno. Según explicó, las primeras iniciativas se centrarán en modificaciones en materia laboral e impositiva, mientras que la reforma previsional se abordará en una segunda etapa.

En el plano tributario, el mandatario detalló que el Ejecutivo impulsa un esquema que contempla “bajar alícuotas de 20 impuestos y expandir la base imponible”. Señaló además que el objetivo es “eliminar los incentivos a la evasión, liberando recursos al sector privado”.

Durante una entrevista televisiva, Milei sostuvo que, de mantenerse el rumbo fiscal diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo, “se estaría devolviendo a los argentinos unos 500 mil millones de dólares hasta 2031”.

Respecto a la reforma previsional, advirtió que “solo puede encararse cuando se recompone el mercado laboral”, y calificó el régimen vigente como “anacrónico”. Aclaró, no obstante, que la propuesta “no va contra los derechos de nadie”, y que busca otorgar flexibilidad a quienes hoy trabajan en la informalidad para facilitar su incorporación al sistema formal.

“Duplicar la cantidad de trabajadores haciendo aportes significará también el doble de ingresos disponibles para pagar mejores jubilaciones”, remarcó el presidente.

Milei reconoció que para concretar estos cambios será necesario un amplio diálogo político. “Ya tenemos borradores de todas las reformas; ahora necesitamos sentarnos con el nuevo Congreso y buscar acuerdos para salir adelante”, afirmó.

El mandatario reiteró que las reformas se enmarcan en los lineamientos del Pacto de Mayo y subrayó su disposición a reunirse con los gobernadores provinciales. “Estoy dispuesto a sentarme con todos, no tengo problema con ninguno de ellos”, expresó.

Finalmente, Milei sostuvo que las transformaciones propuestas cuentan con respaldo social: “Hay dos tercios de los argentinos que quieren eso”, concluyó.