Definidos los clasificados a los playoffs del hockey femenino

Liga Venadense: todo por definirse en la última fecha
Con los resultados de la penúltima fecha, todo quedó abierto en la Liga Venadense. Avellaneda y Los Andes no pudieron ganar y ahora todo se resolverá en la última jornada.
Deportes del Sur27/10/2025
El Torneo Unión del Centro de Hockey cerró su fase regular y ya definió a los equipos clasificados a los playoffs, que enfrentarán al 1° vs. 4° y al 2° vs. 3°, con sedes aún por confirmar.
Entre todos los clubes de la región, Sportsman de Villa Cañás se destacó como el único en lograr la clasificación en todas las categorías femeninas competitivas: Primera, Sub 19, Sub 16 y Sub 14.
Primera
Jockey Club de Venado Tuerto terminó en lo más alto con 44 puntos. Lo siguen Club Social Rufino (37), Sportsman de Villa Cañás (36) y Ranqueles (35), que completan los cuatro clasificados.
Entre las goleadoras se destacaron Victoria Núñez (Social Rufino, 18), Ángeles Ristorto (Ranqueles, 15) y Clara Jordán (Jockey VT, 14).
En la tabla general, Jockey Campeón con 169 puntos acumulados, seguido por Sportsman (158) y C.E.F. N° 54 (142). Club Rivadavia quedó último y descenderá de categoría.
Sub 19
Los equipos clasificados son Jockey Club VT y Sportsman (ambos con 43 puntos), Ranqueles (37) y C.E.F. N° 54 (34).Aunque Studebaker de Villa Cañás no alcanzó el top 4, sus jugadoras Guillermina Hollmann (18 goles) y Martina Mian (15) fueron las goleadoras del torneo.
Sub 16
Jockey Club VT volvió a liderar con 49 puntos, seguido por C.E.F. N° 54 (42), Sportsman (41) y Studebaker (32), que logró meterse en zona de clasificación.
Las artilleras más destacadas fueron Martina Cudos (Sportsman, 20) y Victoria Medici (Sportsman, 19).
Sub 14
En la categoría menor, Studebaker de Villa Cañás fue el gran ganador de la fase regular con 46 puntos, seguido por Sportsman (38), Club Social Rufino (37) y C.E.F. N° 54 (37).
La goleadora del certamen fue Amparo Solá (Club Social Rufino, 34 goles), mientras que Francesca Rinaldi (20) y Clara Canavese (17), ambas de Studebaker, también brillaron.
Con este desempeño, Sportsman se convierte en el único club del torneo con presencia en las cuatro categorías que disputarán los playoffs, reafirmando el crecimiento del hockey cañaseño y el trabajo integral de su estructura deportiva.
Avellaneda y Los Andes no pudieron asegurar el primer puesto y todo se definirá en la última fecha por los ascensos de la División “B”.
