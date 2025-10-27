El dólar se desploma $ 100 y se disparan acciones

Los bancos privados ya comercializan la divisa a $ 1.420/25

Mercados27/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
720

El dólar cae $ 100 y cotiza a $ 1.420/25 en los bancos privados antes de la apertura oficial del mercado.

Las operaciones que ya se habiltaron a través de homebanking permiten a sus clientes comprar divisas a $ 1.420/25.

Esto significa una baja de casi $ 100 con relación al cierre del viernes.

Por su parte, las acciones tienen subas de hasta 40% en las transacciones de pre mercado.

Lo mismo ocurre con los bonos de la deuda pública, lo cual provocará una baja en el riesgo país, pero que se conocerá recién mañana.

