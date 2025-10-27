Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres

Jannik Sinner volvió a demostrar su temple competitivo. El número dos del mundo derrotó a Alexander Zverev por 3-6, 6-3 y 7-5 en la final del ATP 500 de Viena, levantando un partido que parecía perdido y sumando así su cuarto título de 2025.

El encuentro tuvo todos los condimentos. Zverev arrancó firme, dominando con su saque y potencia para quedarse con el primer set. Pero el italiano reaccionó a tiempo, elevó su nivel en los momentos clave y aprovechó los errores del alemán para igualar el marcador. En el tercer parcial, pese a sufrir calambres en su pierna izquierda, Sinner resistió y terminó sellando la victoria con su habitual consistencia desde el fondo.

Con este triunfo, el jugador de San Cándido amplió su ventaja en el historial frente a Zverev (5-4) y mantiene una racha positiva desde el US Open 2023. En lo que va del año, el italiano ya se consagró en el Abierto de Australia, Wimbledon, Beijing y ahora Viena, quedando solo detrás de Carlos Alcaraz en cantidad de títulos en 2025.

Su próximo desafío será el Masters 1000 de París, última escala antes de las ATP Finals en Turín.