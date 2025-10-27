Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres

Moroni vuelve a Los Pumas para el camp en Londres
El back argentino se reincorpora al seleccionado como reemplazo de Lucio Cinti, lesionado.
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.Deportes27/10/2025GASTON PAROLA
Jannik Sinner volvió a demostrar su temple competitivo. El número dos del mundo derrotó a Alexander Zverev por 3-6, 6-3 y 7-5 en la final del ATP 500 de Viena, levantando un partido que parecía perdido y sumando así su cuarto título de 2025.
El encuentro tuvo todos los condimentos. Zverev arrancó firme, dominando con su saque y potencia para quedarse con el primer set. Pero el italiano reaccionó a tiempo, elevó su nivel en los momentos clave y aprovechó los errores del alemán para igualar el marcador. En el tercer parcial, pese a sufrir calambres en su pierna izquierda, Sinner resistió y terminó sellando la victoria con su habitual consistencia desde el fondo.
Con este triunfo, el jugador de San Cándido amplió su ventaja en el historial frente a Zverev (5-4) y mantiene una racha positiva desde el US Open 2023. En lo que va del año, el italiano ya se consagró en el Abierto de Australia, Wimbledon, Beijing y ahora Viena, quedando solo detrás de Carlos Alcaraz en cantidad de títulos en 2025.
Su próximo desafío será el Masters 1000 de París, última escala antes de las ATP Finals en Turín.
El entrenador del Mengão asumió errores tras la derrota ante Fortaleza y aseguró que su equipo ya piensa en la semifinal de Libertadores ante Racing, clave para llegar a la final en Lima.
La familia del histórico entrenador participó del acto en el Gigante de Arroyito, donde además cumplieron su último deseo: esparcir sus cenizas en el campo de juego.
El Xeneize enfrenta al Guapo este lunes desde las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Sin Battaglia ni Cavani, Claudio Úbeda buscará volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
El inglés publicó un mensaje que pareció apuntar al joven del Barcelona, luego de las declaraciones previas al partido.
El Rojo volvió al triunfo tras 15 partidos y mantiene una mínima esperanza de clasificación. De Irastorza sufrió una lesión y es duda para el próximo duelo ante Atlético Tucumán.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.