Moroni vuelve a Los Pumas para el camp en Londres

Los Pumas sumaron una pieza de experiencia para el camp de entrenamiento que el equipo realiza en Londres, previo a la ventana internacional de noviembre. Matías Moroni fue convocado nuevamente al plantel argentino en reemplazo de Lucio Cinti, quien quedó desafectado por un esguince de tobillo.

El jugador de Bristol Bears no vestía la camiseta albiceleste desde la ventana de julio y regresa tras destacadas actuaciones en el rugby inglés. Su incorporación busca aportar liderazgo y solidez al grupo que se prepara para los compromisos ante Gales, Escocia e Inglaterra.

Con la vuelta de Moroni, el seleccionado nacional recupera a un referente con amplia trayectoria internacional, clave en la estructura defensiva y con experiencia en mundiales.