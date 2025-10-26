Panichelli volvió a brillar y ya es el máximo goleador de la Ligue 1

Racing de Estrasburgo cayó por 2 a 1 en su visita al Lyon de Nicolás Tagliafico, pero Joaquín Panichelli volvió a ser noticia en la Ligue 1. El atacante argentino anotó un nuevo gol y continúa en un momento sobresaliente.

El tanto llegó a los 23 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva iniciada por Valentín Barco. Desde la derecha, Guéla Doué envió un centro preciso que encontró a Panichelli lanzándose de palomita para conectar de cabeza y colocar la pelota junto al palo derecho, sin chances para el arquero rival.

A pesar de la derrota, el cordobés alcanzó las ocho conquistas en la temporada y se mantiene en lo más alto de la tabla de goleadores, superando a Mason Greenwood, del Marsella, quien suma siete.

El exdelantero de River y Talleres se ha convertido en una de las figuras del campeonato francés y pieza clave del proyecto de Racing de Estrasburgo, que apuesta por jóvenes talentos y una identidad ofensiva que le permite competir de igual a igual con los grandes, incluido el PSG.