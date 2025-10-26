Panichelli volvió a brillar y ya es el máximo goleador de la Ligue 1

Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
El delantero cordobés marcó de cabeza ante Lyon y alcanzó los ocho goles en la temporada, consolidándose como figura del Racing de Estrasburgo y líder de artilleros en Francia.Deportes26/10/2025GASTON PAROLA
Racing de Estrasburgo cayó por 2 a 1 en su visita al Lyon de Nicolás Tagliafico, pero Joaquín Panichelli volvió a ser noticia en la Ligue 1. El atacante argentino anotó un nuevo gol y continúa en un momento sobresaliente.
El tanto llegó a los 23 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva iniciada por Valentín Barco. Desde la derecha, Guéla Doué envió un centro preciso que encontró a Panichelli lanzándose de palomita para conectar de cabeza y colocar la pelota junto al palo derecho, sin chances para el arquero rival.
A pesar de la derrota, el cordobés alcanzó las ocho conquistas en la temporada y se mantiene en lo más alto de la tabla de goleadores, superando a Mason Greenwood, del Marsella, quien suma siete.
El exdelantero de River y Talleres se ha convertido en una de las figuras del campeonato francés y pieza clave del proyecto de Racing de Estrasburgo, que apuesta por jóvenes talentos y una identidad ofensiva que le permite competir de igual a igual con los grandes, incluido el PSG.
El back argentino se reincorpora al seleccionado como reemplazo de Lucio Cinti, lesionado.
El entrenador del Mengão asumió errores tras la derrota ante Fortaleza y aseguró que su equipo ya piensa en la semifinal de Libertadores ante Racing, clave para llegar a la final en Lima.
La familia del histórico entrenador participó del acto en el Gigante de Arroyito, donde además cumplieron su último deseo: esparcir sus cenizas en el campo de juego.
El Xeneize enfrenta al Guapo este lunes desde las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Sin Battaglia ni Cavani, Claudio Úbeda buscará volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
El inglés publicó un mensaje que pareció apuntar al joven del Barcelona, luego de las declaraciones previas al partido.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.