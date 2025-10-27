Reaves brilla con 51 puntos en el triunfo de los Lakers ante los Kings

Austin Reaves vivió la mejor noche de su carrera en la NBA: anotó 51 puntos, además de sumar 10 rebotes y 9 asistencias, para liderar el triunfo de Los Angeles Lakers frente a Sacramento Kings. El escolta asumió el rol protagónico ante las ausencias de Luka Doncic (esguince en un dedo) y LeBron James (problemas de ciática).

Los Lakers se impusieron 127-120 en un duelo de alto ritmo ofensivo. Reaves encestó 12 de 22 tiros de campo, incluidos seis triples, y convirtió 21 de 22 lanzamientos libres. Al sonar la bocina final, fue abrazado por todos sus compañeros en una celebración que reflejó la magnitud de su rendimiento.

En otro de los encuentros destacados del domingo, Cleveland Cavaliers superó 118-113 a Milwaukee Bucks pese al esfuerzo de Giannis Antetokounmpo, que registró 40 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias. Donovan Mitchell y Evan Mobley lideraron a los Cavs con 24 unidades cada uno.

La jornada también dejó la victoria de Miami Heat por 115-107 ante New York Knicks, con Jaime Jáquez Jr. aportando 17 puntos y ganando el duelo latino frente a Karl-Anthony Towns. Además, los Boston Celtics sumaron su tercera derrota consecutiva al caer ante Detroit Pistons (119-113), mientras que Victor Wembanyama volvió a brillar en el triunfo de San Antonio Spurs ante Brooklyn Nets (118-107), sellando un doble-doble de 31 puntos y 14 rebotes.