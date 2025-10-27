Reaves brilla con 51 puntos en el triunfo de los Lakers ante los Kings

Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
Sin Luka Doncic ni LeBron James, Austin Reaves firmó una actuación histórica para Los Angeles Lakers en la victoria 127-120 sobre Sacramento. Cleveland, en tanto, venció a Milwaukee pese a los 40 puntos de Giannis Antetokounmpo.Deportes27/10/2025GASTON PAROLA
Austin Reaves vivió la mejor noche de su carrera en la NBA: anotó 51 puntos, además de sumar 10 rebotes y 9 asistencias, para liderar el triunfo de Los Angeles Lakers frente a Sacramento Kings. El escolta asumió el rol protagónico ante las ausencias de Luka Doncic (esguince en un dedo) y LeBron James (problemas de ciática).
Los Lakers se impusieron 127-120 en un duelo de alto ritmo ofensivo. Reaves encestó 12 de 22 tiros de campo, incluidos seis triples, y convirtió 21 de 22 lanzamientos libres. Al sonar la bocina final, fue abrazado por todos sus compañeros en una celebración que reflejó la magnitud de su rendimiento.
En otro de los encuentros destacados del domingo, Cleveland Cavaliers superó 118-113 a Milwaukee Bucks pese al esfuerzo de Giannis Antetokounmpo, que registró 40 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias. Donovan Mitchell y Evan Mobley lideraron a los Cavs con 24 unidades cada uno.
La jornada también dejó la victoria de Miami Heat por 115-107 ante New York Knicks, con Jaime Jáquez Jr. aportando 17 puntos y ganando el duelo latino frente a Karl-Anthony Towns. Además, los Boston Celtics sumaron su tercera derrota consecutiva al caer ante Detroit Pistons (119-113), mientras que Victor Wembanyama volvió a brillar en el triunfo de San Antonio Spurs ante Brooklyn Nets (118-107), sellando un doble-doble de 31 puntos y 14 rebotes.
El back argentino se reincorpora al seleccionado como reemplazo de Lucio Cinti, lesionado.
El entrenador del Mengão asumió errores tras la derrota ante Fortaleza y aseguró que su equipo ya piensa en la semifinal de Libertadores ante Racing, clave para llegar a la final en Lima.
La familia del histórico entrenador participó del acto en el Gigante de Arroyito, donde además cumplieron su último deseo: esparcir sus cenizas en el campo de juego.
El Xeneize enfrenta al Guapo este lunes desde las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Sin Battaglia ni Cavani, Claudio Úbeda buscará volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
El inglés publicó un mensaje que pareció apuntar al joven del Barcelona, luego de las declaraciones previas al partido.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.