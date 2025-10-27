Filipe Luís encendió la previa de Racing-Flamengo: “Es el partido del año”

Flamengo no logró mantener su buena racha en el Brasileirao y cayó 1-0 frente a Fortaleza, resultado que lo aleja de la punta. Sin embargo, el técnico Filipe Luís se encargó de cambiar rápidamente el foco: “Tenemos que olvidar la derrota rápido. El miércoles tenemos el partido más importante de la temporada”, afirmó en conferencia de prensa.

El conjunto carioca visitará a Racing este miércoles 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Tras la derrota 1-0 en el Maracaná, el Mengão necesita revertir la serie para alcanzar la gran final en Lima.

Durante la rueda de prensa, el entrenador fue autocrítico con el rendimiento de su equipo y explicó la decisión de ubicar a Bruno Henrique como centrodelantero tras la lesión de Pedro. “Me dijo que se sentía más cómodo en otra posición, pero estaba dispuesto a ayudar. Con Pedro afuera, el equipo lo necesitaba ahí”, señaló.

Filipe también respaldó a sus jugadores y asumió la responsabilidad por el traspié. “Siempre la culpa caerá en los futbolistas, pero sigo mis convicciones de lo que creo mejor para el equipo”, expresó.

Por último, el exlateral dejó en claro que no hubo distracción pensando en Racing: “Cuando yo jugaba jamás quitaba el pie. Creo que ellos tampoco. Dieron su máximo”. Con la mira puesta en Avellaneda, Flamengo se prepara para el duelo más importante de su temporada.