Filipe Luís encendió la previa de Racing-Flamengo: “Es el partido del año”

Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
El entrenador del Mengão asumió errores tras la derrota ante Fortaleza y aseguró que su equipo ya piensa en la semifinal de Libertadores ante Racing, clave para llegar a la final en Lima.Deportes27/10/2025GASTON PAROLA
Flamengo no logró mantener su buena racha en el Brasileirao y cayó 1-0 frente a Fortaleza, resultado que lo aleja de la punta. Sin embargo, el técnico Filipe Luís se encargó de cambiar rápidamente el foco: “Tenemos que olvidar la derrota rápido. El miércoles tenemos el partido más importante de la temporada”, afirmó en conferencia de prensa.
El conjunto carioca visitará a Racing este miércoles 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Tras la derrota 1-0 en el Maracaná, el Mengão necesita revertir la serie para alcanzar la gran final en Lima.
Durante la rueda de prensa, el entrenador fue autocrítico con el rendimiento de su equipo y explicó la decisión de ubicar a Bruno Henrique como centrodelantero tras la lesión de Pedro. “Me dijo que se sentía más cómodo en otra posición, pero estaba dispuesto a ayudar. Con Pedro afuera, el equipo lo necesitaba ahí”, señaló.
Filipe también respaldó a sus jugadores y asumió la responsabilidad por el traspié. “Siempre la culpa caerá en los futbolistas, pero sigo mis convicciones de lo que creo mejor para el equipo”, expresó.
Por último, el exlateral dejó en claro que no hubo distracción pensando en Racing: “Cuando yo jugaba jamás quitaba el pie. Creo que ellos tampoco. Dieron su máximo”. Con la mira puesta en Avellaneda, Flamengo se prepara para el duelo más importante de su temporada.
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
El back argentino se reincorpora al seleccionado como reemplazo de Lucio Cinti, lesionado.
La familia del histórico entrenador participó del acto en el Gigante de Arroyito, donde además cumplieron su último deseo: esparcir sus cenizas en el campo de juego.
El Xeneize enfrenta al Guapo este lunes desde las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Sin Battaglia ni Cavani, Claudio Úbeda buscará volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
El inglés publicó un mensaje que pareció apuntar al joven del Barcelona, luego de las declaraciones previas al partido.
El Rojo volvió al triunfo tras 15 partidos y mantiene una mínima esperanza de clasificación. De Irastorza sufrió una lesión y es duda para el próximo duelo ante Atlético Tucumán.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.