Emotivo homenaje: Rosario Central descubrió el busto de Miguel Ángel Russo

La figura de Miguel Ángel Russo sigue viva en Rosario Central. Este domingo, el club homenajeó al histórico entrenador con la inauguración de un busto en su honor en el Gigante de Arroyito, un reconocimiento a su legado deportivo y humano.

El acto contó con la presencia de su esposa e hijos, quienes participaron del descubrimiento de la escultura realizada por el artista Matías Fernández junto al proyecto MR. En la obra puede verse a Russo con su sonrisa característica, el escudo de Central en el pecho y el trofeo de la Copa de la Liga Profesional 2023, uno de los títulos que marcó su última etapa en el club.

“Gracias a la familia, al artista y a todos los que hicieron posible este homenaje”, publicó Rosario Central en sus redes sociales. Pero el momento más conmovedor llegó cuando los familiares del entrenador ingresaron al campo de juego para cumplir su deseo: esparcir sus cenizas sobre el césped del Gigante, el mismo donde tantas veces dirigió, celebró y emocionó.

Entre aplausos y lágrimas, dirigentes, empleados y allegados despidieron al técnico que trascendió los colores y dejó huella en cada club por el que pasó: Estudiantes, Boca, Lanús y, por supuesto, Rosario Central, donde su recuerdo ya tiene un lugar eterno.