Caren Tepp: “No pudimos darles el alivio que necesitaban, pero no están solos”

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
La exvedette y conductora obtuvo una banca por La Libertad Avanza tras alcanzar el 32,64% de los votos en su provincia. Asumirá el 10 de diciembre.
Fuerza Patria obtuvo tres bancas en las elecciones legislativas. Desde el escenario, Caren Tepp habló ante la militancia con un mensaje de autocrítica y esperanza.Política 27/10/2025LORENA ACOSTA
El espacio Fuerza Patria consiguió tres bancas en la Cámara de Diputados tras las elecciones legislativas de este domingo. Su referente, Caren Tepp, se dirigió a la militancia con un discurso cargado de emoción y compromiso, luego de conocerse los primeros resultados que ubicaron a La Libertad Avanza con una ventaja superior a los diez puntos sobre el peronismo.
Desde el escenario de Distrito Sie7e, en Rosario, la diputada electa reconoció la derrota y expresó su pesar por no haber logrado “dar el alivio que la gente necesitaba”, aunque remarcó que su espacio “no se rendirá en la lucha por una Argentina más justa”.
“A todos aquellos y aquellas que la están pasando mal y que necesitaban esta noche sentir un alivio, todavía no les podemos dar ese alivio y eso nos duele profundamente. Pero les queremos decir a los que confiaron en nosotros que tengan la seguridad que a esta fuerza política un porcentaje no la hace dudar”, sostuvo Tepp, mientras los militantes respondían coreando “vamos a volver”.
El peronismo santafesino había iniciado la jornada con optimismo, pero los primeros guarismos oficiales fueron un duro golpe. Aun así, Tepp destacó la importancia de mantener la organización y la esperanza dentro del espacio: “Seguimos de pie, porque no hay derrota cuando hay convicción”.
La exvedette y conductora obtuvo una banca por La Libertad Avanza tras alcanzar el 32,64% de los votos en su provincia. Asumirá el 10 de diciembre.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos celebró el triunfo de La Libertad Avanza y destacó la relación bilateral bajo la administración de Donald Trump.
El presidente destacó el resultado electoral y aseguró que comienza “la construcción de la Argentina grande”.
El crédito fue autorizado por decreto y estará destinado al fortalecimiento del PAMI. Las divisas ingresarán al Banco Central para reforzar las reservas internacionales.
El Tribunal Oral Federal 7 rechazó el pedido de la defensa y confirmó que la ex presidenta deberá afrontar el juicio oral desde el 6 de noviembre.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.