Caren Tepp: “No pudimos darles el alivio que necesitaban, pero no están solos”

El espacio Fuerza Patria consiguió tres bancas en la Cámara de Diputados tras las elecciones legislativas de este domingo. Su referente, Caren Tepp, se dirigió a la militancia con un discurso cargado de emoción y compromiso, luego de conocerse los primeros resultados que ubicaron a La Libertad Avanza con una ventaja superior a los diez puntos sobre el peronismo.

Desde el escenario de Distrito Sie7e, en Rosario, la diputada electa reconoció la derrota y expresó su pesar por no haber logrado “dar el alivio que la gente necesitaba”, aunque remarcó que su espacio “no se rendirá en la lucha por una Argentina más justa”.

“A todos aquellos y aquellas que la están pasando mal y que necesitaban esta noche sentir un alivio, todavía no les podemos dar ese alivio y eso nos duele profundamente. Pero les queremos decir a los que confiaron en nosotros que tengan la seguridad que a esta fuerza política un porcentaje no la hace dudar”, sostuvo Tepp, mientras los militantes respondían coreando “vamos a volver”.

El peronismo santafesino había iniciado la jornada con optimismo, pero los primeros guarismos oficiales fueron un duro golpe. Aun así, Tepp destacó la importancia de mantener la organización y la esperanza dentro del espacio: “Seguimos de pie, porque no hay derrota cuando hay convicción”.