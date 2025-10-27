Boca visita a Barracas Central en busca de oxígeno en el Clausura

Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
El Xeneize enfrenta al Guapo este lunes desde las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Sin Battaglia ni Cavani, Claudio Úbeda buscará volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.Deportes27/10/2025GASTON PAROLA
Boca Juniors visita este lunes a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro comenzará a las 16 y será dirigido por Nicolás Lamolina, con transmisión de ESPN Premium.
El equipo de Claudio Úbeda llega golpeado tras la derrota por 2-1 ante Belgrano, resultado que lo dejó fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Actualmente ocupa el quinto puesto de la tabla anual con 50 puntos, y necesita una victoria para escalar al segundo lugar, que otorga un cupo directo a la fase de grupos.
El Xeneize no podrá contar con Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro y se perderá lo que resta de la fase regular. En su lugar ingresará Milton Delgado, mientras que Williams Alarcón reemplazará a Brian Aguirre. Además, Edinson Cavani continúa recuperándose de una distensión y no fue convocado.
Barracas Central, por su parte, vive un presente irregular. El equipo de Rubén Darío Insua no gana desde el 29 de agosto, cuando venció a Newell’s por 2-1, y desde entonces acumuló cuatro empates y una derrota. En la última jornada igualó 2-2 con Tigre, pese a jugar con un hombre más.
El Guapo se encuentra séptimo en la Zona A con 18 unidades, mientras que en la tabla anual pelea por ingresar a la Copa Sudamericana, ubicándose a un punto del último clasificado.
Probables formaciones:
Barracas Central: Marcos Ledesma; Barrios, Demartini, Rak, Jappert, Insua; Miloc, Mater, Iván Tapia; Ruiz, Bruera.
Boca Juniors: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Alarcón, Palacios; Merentiel, Giménez.
Hora: 16:00 hs
Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia (CABA)
TV: ESPN Premium
Árbitro: Nicolás Lamolina
El back argentino se reincorpora al seleccionado como reemplazo de Lucio Cinti, lesionado.
El entrenador del Mengão asumió errores tras la derrota ante Fortaleza y aseguró que su equipo ya piensa en la semifinal de Libertadores ante Racing, clave para llegar a la final en Lima.
La familia del histórico entrenador participó del acto en el Gigante de Arroyito, donde además cumplieron su último deseo: esparcir sus cenizas en el campo de juego.
El inglés publicó un mensaje que pareció apuntar al joven del Barcelona, luego de las declaraciones previas al partido.
El Rojo volvió al triunfo tras 15 partidos y mantiene una mínima esperanza de clasificación. De Irastorza sufrió una lesión y es duda para el próximo duelo ante Atlético Tucumán.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.