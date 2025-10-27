Boca visita a Barracas Central en busca de oxígeno en el Clausura

El Xeneize enfrenta al Guapo este lunes desde las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Sin Battaglia ni Cavani, Claudio Úbeda buscará volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

27/10/2025
Futbol Tapa (2)

Boca Juniors visita este lunes a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro comenzará a las 16 y será dirigido por Nicolás Lamolina, con transmisión de ESPN Premium.

El equipo de Claudio Úbeda llega golpeado tras la derrota por 2-1 ante Belgrano, resultado que lo dejó fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Actualmente ocupa el quinto puesto de la tabla anual con 50 puntos, y necesita una victoria para escalar al segundo lugar, que otorga un cupo directo a la fase de grupos.

El Xeneize no podrá contar con Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro y se perderá lo que resta de la fase regular. En su lugar ingresará Milton Delgado, mientras que Williams Alarcón reemplazará a Brian Aguirre. Además, Edinson Cavani continúa recuperándose de una distensión y no fue convocado.

Barracas Central, por su parte, vive un presente irregular. El equipo de Rubén Darío Insua no gana desde el 29 de agosto, cuando venció a Newell’s por 2-1, y desde entonces acumuló cuatro empates y una derrota. En la última jornada igualó 2-2 con Tigre, pese a jugar con un hombre más.

El Guapo se encuentra séptimo en la Zona A con 18 unidades, mientras que en la tabla anual pelea por ingresar a la Copa Sudamericana, ubicándose a un punto del último clasificado.

Probables formaciones:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Barrios, Demartini, Rak, Jappert, Insua; Miloc, Mater, Iván Tapia; Ruiz, Bruera.
Boca Juniors: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Alarcón, Palacios; Merentiel, Giménez.
Hora: 16:00 hs
Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia (CABA)
TV: ESPN Premium
Árbitro: Nicolás Lamolina

