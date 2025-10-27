Boca visita a Barracas Central en busca de oxígeno en el Clausura

Boca Juniors visita este lunes a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro comenzará a las 16 y será dirigido por Nicolás Lamolina, con transmisión de ESPN Premium.

El equipo de Claudio Úbeda llega golpeado tras la derrota por 2-1 ante Belgrano, resultado que lo dejó fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Actualmente ocupa el quinto puesto de la tabla anual con 50 puntos, y necesita una victoria para escalar al segundo lugar, que otorga un cupo directo a la fase de grupos.

El Xeneize no podrá contar con Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro y se perderá lo que resta de la fase regular. En su lugar ingresará Milton Delgado, mientras que Williams Alarcón reemplazará a Brian Aguirre. Además, Edinson Cavani continúa recuperándose de una distensión y no fue convocado.

Barracas Central, por su parte, vive un presente irregular. El equipo de Rubén Darío Insua no gana desde el 29 de agosto, cuando venció a Newell’s por 2-1, y desde entonces acumuló cuatro empates y una derrota. En la última jornada igualó 2-2 con Tigre, pese a jugar con un hombre más.

El Guapo se encuentra séptimo en la Zona A con 18 unidades, mientras que en la tabla anual pelea por ingresar a la Copa Sudamericana, ubicándose a un punto del último clasificado.

Probables formaciones:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Barrios, Demartini, Rak, Jappert, Insua; Miloc, Mater, Iván Tapia; Ruiz, Bruera.

Boca Juniors: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Alarcón, Palacios; Merentiel, Giménez.

Hora: 16:00 hs

Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia (CABA)

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Lamolina