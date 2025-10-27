Bellingham respondió con ironía a Lamine Yamal tras el Clásico

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona volvió a dejar secuelas fuera de la cancha. Tras la victoria 2-1 del conjunto blanco, Jude Bellingham encendió las redes con una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa a Lamine Yamal, quien había criticado al club madrileño antes del encuentro.

“Talk is cheap” (“hablar es barato”), escribió el mediocampista inglés en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos del partido, completando el mensaje con un “¡Hala Madrid siempre!”. La publicación fue vista como una clara alusión al juvenil blaugrana, que días antes había dicho en la Kings League que el Real Madrid “roba y se queja”, generando enojo en la Casa Blanca.

Bellingham fue una de las figuras del triunfo merengue en el Camp Nou, marcando el segundo gol y liderando el mediocampo. Durante el juego, Vinicius también tuvo cruces con Yamal, recordándole sus dichos con gestos desde el campo.

Con su posteo, el inglés cerró el clásico en todos los frentes: en la cancha y en las redes.