Independiente cortó la mala racha y aún sueña con los playoffs

Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
El alivio finalmente llegó a Avellaneda. Independiente se reencontró con la victoria después de 15 fechas al vencer 3-0 a Platense, en el partido pendiente de la jornada seis del Torneo Clausura. El resultado le devolvió algo de aire al equipo de Gustavo Quinteros, que atraviesa una campaña irregular y continúa en el fondo de la Zona B.
La nota negativa de la noche fue la lesión de Jonathan De Irastorza, quien debió abandonar el campo con una molestia muscular y podría perderse el encuentro ante Atlético Tucumán. El plantel tendrá el fin de semana libre y retomará los entrenamientos el lunes, a la espera de un parte médico oficial.
Con nueve puntos, Independiente todavía conserva una remota posibilidad de avanzar a los playoffs: necesita ganar los tres partidos restantes y esperar una combinación de 17 resultados favorables. De todos modos, el clima dentro del plantel cambió tras la goleada, que renovó el ánimo y la confianza.
El próximo compromiso será nuevamente en Avellaneda, frente a Atlético Tucumán. Luego deberá visitar a Riestra y cerrar en casa ante Rosario Central. Quinteros lo tiene claro: “Cada partido será una final”.
A pesar de las dificultades, el Rojo se aferra a la ilusión. La leve posibilidad de clasificación, sumada al buen rendimiento mostrado ante Platense, abre una pequeña luz de esperanza en un semestre que parecía perdido.
El back argentino se reincorpora al seleccionado como reemplazo de Lucio Cinti, lesionado.
El entrenador del Mengão asumió errores tras la derrota ante Fortaleza y aseguró que su equipo ya piensa en la semifinal de Libertadores ante Racing, clave para llegar a la final en Lima.
La familia del histórico entrenador participó del acto en el Gigante de Arroyito, donde además cumplieron su último deseo: esparcir sus cenizas en el campo de juego.
El Xeneize enfrenta al Guapo este lunes desde las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Sin Battaglia ni Cavani, Claudio Úbeda buscará volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
El inglés publicó un mensaje que pareció apuntar al joven del Barcelona, luego de las declaraciones previas al partido.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
