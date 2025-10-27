Independiente cortó la mala racha y aún sueña con los playoffs

El Rojo volvió al triunfo tras 15 partidos y mantiene una mínima esperanza de clasificación. De Irastorza sufrió una lesión y es duda para el próximo duelo ante Atlético Tucumán.

El alivio finalmente llegó a Avellaneda. Independiente se reencontró con la victoria después de 15 fechas al vencer 3-0 a Platense, en el partido pendiente de la jornada seis del Torneo Clausura. El resultado le devolvió algo de aire al equipo de Gustavo Quinteros, que atraviesa una campaña irregular y continúa en el fondo de la Zona B.

La nota negativa de la noche fue la lesión de Jonathan De Irastorza, quien debió abandonar el campo con una molestia muscular y podría perderse el encuentro ante Atlético Tucumán. El plantel tendrá el fin de semana libre y retomará los entrenamientos el lunes, a la espera de un parte médico oficial.

Con nueve puntos, Independiente todavía conserva una remota posibilidad de avanzar a los playoffs: necesita ganar los tres partidos restantes y esperar una combinación de 17 resultados favorables. De todos modos, el clima dentro del plantel cambió tras la goleada, que renovó el ánimo y la confianza.

El próximo compromiso será nuevamente en Avellaneda, frente a Atlético Tucumán. Luego deberá visitar a Riestra y cerrar en casa ante Rosario Central. Quinteros lo tiene claro: “Cada partido será una final”.

A pesar de las dificultades, el Rojo se aferra a la ilusión. La leve posibilidad de clasificación, sumada al buen rendimiento mostrado ante Platense, abre una pequeña luz de esperanza en un semestre que parecía perdido.

