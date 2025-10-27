El gesto de Julián Álvarez que emocionó al Atlético de Madrid

Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.Deportes27/10/2025GASTON PAROLA
El fútbol volvió a regalar una historia cargada de humanidad. Antes del partido entre Atlético de Madrid y Osasuna, que terminó con triunfo 1-0 para el conjunto colchonero, Julián Álvarez protagonizó un momento de profunda emoción en el Cívitas Metropolitano.
Durante la entrada en calor, un hincha del Atlético se acercó al delantero argentino y le entregó una flor. Le contó que era en memoria de su hija fallecida y le pidió que la colocara en el centro del campo como homenaje. Sin dudarlo, Álvarez aceptó el pedido, caminó hasta el círculo central y depositó la flor, en medio de un cerrado aplauso del estadio.
El gesto fue rápidamente difundido por las redes sociales del club, que acompañó el video con un mensaje lleno de sentimiento: “Estés donde estés, el Atleti siempre estará contigo 🌹”. La escena se viralizó tanto en España como en la Argentina, donde los hinchas destacaron la empatía y humildad del ex River Plate, hoy símbolo de respeto dentro y fuera de la cancha.
