El gesto de Julián Álvarez que emocionó al Atlético de Madrid

El fútbol volvió a regalar una historia cargada de humanidad. Antes del partido entre Atlético de Madrid y Osasuna, que terminó con triunfo 1-0 para el conjunto colchonero, Julián Álvarez protagonizó un momento de profunda emoción en el Cívitas Metropolitano.

Durante la entrada en calor, un hincha del Atlético se acercó al delantero argentino y le entregó una flor. Le contó que era en memoria de su hija fallecida y le pidió que la colocara en el centro del campo como homenaje. Sin dudarlo, Álvarez aceptó el pedido, caminó hasta el círculo central y depositó la flor, en medio de un cerrado aplauso del estadio.

El gesto fue rápidamente difundido por las redes sociales del club, que acompañó el video con un mensaje lleno de sentimiento: “Estés donde estés, el Atleti siempre estará contigo 🌹”. La escena se viralizó tanto en España como en la Argentina, donde los hinchas destacaron la empatía y humildad del ex River Plate, hoy símbolo de respeto dentro y fuera de la cancha.