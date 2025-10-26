Colapinto, sin filtros tras el GP de México: “Peor no se puede ir”

Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
El piloto argentino terminó último en una carrera frustrante y apuntó contra la estrategia de Alpine y la maniobra de Lance Stroll. “De acá para arriba”, dijo de cara a Brasil.Deportes26/10/2025GASTON PAROLA
Franco Colapinto finalizó en el 16° y último puesto del Gran Premio de México de Fórmula 1, una jornada complicada desde la largada hasta la bandera a cuadros. El piloto de Alpine sufrió un trompo en la primera vuelta tras un toque con Lance Stroll y, pese a mantenerse en carrera, nunca logró encontrar ritmo con su monoplaza.
“Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip”, reconoció el argentino al término de la competencia. El equipo francés apostó por una arriesgada estrategia de una sola parada y neumáticos duros al inicio, lo que dejó a Colapinto sin posibilidades de escalar posiciones. “Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin ritmo, muy larga. Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho”, añadió.
El joven de Pilar se mostró especialmente molesto con Stroll, a quien responsabilizó por el incidente de la primera vuelta: “Me tiró al pasto. No mira los espejos nunca Stroll. No sé para dónde mira cuando los ve, siempre hace lo mismo”.
Con la mirada puesta en lo que viene, Colapinto eligió cerrar con optimismo. “Brasil es el Gran Premio de casa, va a haber muchos argentinos allá. Ojalá podamos darles un buen resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir. De acá para arriba”, aseguró.
Tras clasificar en el 20° puesto, el argentino solo avanzó cuatro lugares, todos por abandonos. Un Virtual Safety Car por la salida de Carlos Sainz le impidió superar a su compañero Pierre Gasly, quedando a tres décimas del francés.
La próxima cita será en Interlagos, donde el piloto de Alpine espera revertir un cierre de temporada que se le hizo cuesta arriba.
El back argentino se reincorpora al seleccionado como reemplazo de Lucio Cinti, lesionado.
El entrenador del Mengão asumió errores tras la derrota ante Fortaleza y aseguró que su equipo ya piensa en la semifinal de Libertadores ante Racing, clave para llegar a la final en Lima.
La familia del histórico entrenador participó del acto en el Gigante de Arroyito, donde además cumplieron su último deseo: esparcir sus cenizas en el campo de juego.
El Xeneize enfrenta al Guapo este lunes desde las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Sin Battaglia ni Cavani, Claudio Úbeda buscará volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
El inglés publicó un mensaje que pareció apuntar al joven del Barcelona, luego de las declaraciones previas al partido.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.