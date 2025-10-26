Colapinto, sin filtros tras el GP de México: “Peor no se puede ir”

Franco Colapinto finalizó en el 16° y último puesto del Gran Premio de México de Fórmula 1, una jornada complicada desde la largada hasta la bandera a cuadros. El piloto de Alpine sufrió un trompo en la primera vuelta tras un toque con Lance Stroll y, pese a mantenerse en carrera, nunca logró encontrar ritmo con su monoplaza.

“Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip”, reconoció el argentino al término de la competencia. El equipo francés apostó por una arriesgada estrategia de una sola parada y neumáticos duros al inicio, lo que dejó a Colapinto sin posibilidades de escalar posiciones. “Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin ritmo, muy larga. Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho”, añadió.

El joven de Pilar se mostró especialmente molesto con Stroll, a quien responsabilizó por el incidente de la primera vuelta: “Me tiró al pasto. No mira los espejos nunca Stroll. No sé para dónde mira cuando los ve, siempre hace lo mismo”.

Con la mirada puesta en lo que viene, Colapinto eligió cerrar con optimismo. “Brasil es el Gran Premio de casa, va a haber muchos argentinos allá. Ojalá podamos darles un buen resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir. De acá para arriba”, aseguró.

Tras clasificar en el 20° puesto, el argentino solo avanzó cuatro lugares, todos por abandonos. Un Virtual Safety Car por la salida de Carlos Sainz le impidió superar a su compañero Pierre Gasly, quedando a tres décimas del francés.

La próxima cita será en Interlagos, donde el piloto de Alpine espera revertir un cierre de temporada que se le hizo cuesta arriba.