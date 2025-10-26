Costas convocó a los hinchas de Racing para despedir al plantel

Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
El DT llamó a los fanáticos a reunirse en la calle Milito este martes por la tarde para brindar apoyo antes de la concentración rumbo al duelo ante Flamengo por la Libertadores.Deportes26/10/2025GASTON PAROLA
Racing Club se prepara para uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Este miércoles recibirá a Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en Brasil y así acceder a su primera final del torneo desde 1967.
En la antesala del encuentro, el equipo de Gustavo Costas realizará una concentración especial en Pilar, y antes de partir el entrenador lanzó una convocatoria para los hinchas. “Hola familia racinguista, quiero invitarlos mañana a las siete de la tarde para despedir al plantel antes de ir a concentrar a Pilar. Estos jugadores dejan la vida por nuestros colores. Sabemos que todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos tantos años”, expresó el DT en un video difundido en su cuenta de Instagram.
La cita será en la calle Diego Milito, frente al portón de ingreso del estadio, donde el plantel se acercará para saludar a los hinchas antes de partir rumbo a la concentración. El objetivo: generar un último impulso anímico antes del duelo decisivo en el Cilindro de Avellaneda.
El back argentino se reincorpora al seleccionado como reemplazo de Lucio Cinti, lesionado.
El entrenador del Mengão asumió errores tras la derrota ante Fortaleza y aseguró que su equipo ya piensa en la semifinal de Libertadores ante Racing, clave para llegar a la final en Lima.
La familia del histórico entrenador participó del acto en el Gigante de Arroyito, donde además cumplieron su último deseo: esparcir sus cenizas en el campo de juego.
El Xeneize enfrenta al Guapo este lunes desde las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Sin Battaglia ni Cavani, Claudio Úbeda buscará volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
El inglés publicó un mensaje que pareció apuntar al joven del Barcelona, luego de las declaraciones previas al partido.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.