Costas convocó a los hinchas de Racing para despedir al plantel

Racing Club se prepara para uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Este miércoles recibirá a Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en Brasil y así acceder a su primera final del torneo desde 1967.

En la antesala del encuentro, el equipo de Gustavo Costas realizará una concentración especial en Pilar, y antes de partir el entrenador lanzó una convocatoria para los hinchas. “Hola familia racinguista, quiero invitarlos mañana a las siete de la tarde para despedir al plantel antes de ir a concentrar a Pilar. Estos jugadores dejan la vida por nuestros colores. Sabemos que todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos tantos años”, expresó el DT en un video difundido en su cuenta de Instagram.

La cita será en la calle Diego Milito, frente al portón de ingreso del estadio, donde el plantel se acercará para saludar a los hinchas antes de partir rumbo a la concentración. El objetivo: generar un último impulso anímico antes del duelo decisivo en el Cilindro de Avellaneda.