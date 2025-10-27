Detuvieron a un hombre con cocaína y cannabis en Wheelwright

Condenan a ocho años de prisión a “Tomatito” Córdoba por múltiples delitos
El Tribunal de Venado Tuerto impuso una pena de ocho años de cárcel a Jonathan “Tomatito” Córdoba, declarado reincidente por robo, amenazas, abuso de arma y narcotráfico.
El operativo fue encabezado por la Policía de Investigaciones de Melincué, en coordinación con la Fiscalía de Rosario y el equipo de Microtráfico de Venado Tuerto.
Un hombre de 52 años fue detenido este viernes en la localidad de Wheelwright, tras un allanamiento realizado en una vivienda de calle Juan de Garay al 500. El procedimiento fue ordenado por el fiscal Iván Raposo, de la Fiscalía Regional N° 3, luego de una denuncia presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio por presunta venta de drogas en la zona.
Durante el operativo, llevado adelante por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Melincué con apoyo del Distrito de Firmat, la División Microtráfico de Venado Tuerto, la Comisaría 9° de Wheelwright y el grupo GOT de Constitución, se secuestraron 62 envoltorios con cocaína, plantines y semillas de cannabis, una balanza de precisión, celulares, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.
El detenido, identificado como A. H. T., de 52 años, fue trasladado a la alcaidía departamental URVIII, quedando a disposición del fiscal Raposo. Todo el material incautado fue remitido a la División Microtráfico de Venado Tuerto para su análisis.
Este procedimiento se enmarca en una serie de acciones coordinadas entre el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía General de Rosario y la PDI para combatir el narcotráfico en el sur provincial.
El sujeto fue arrestado tras provocar daños en un local de calle 3 de Febrero y Uruguay. La Justicia ordenó su imputación y posterior liberación.
Osvaldo Ernesto “Patato” Ceresole recibió seis años de prisión por cultivar marihuana en un predio de Arroyo Leyes. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Una joven de 23 años fue detenida tras una investigación que reveló una serie de fraudes millonarios cometidos contra trabajadores y empleados municipales del distrito de General Arenales.
Alejandro Ezequiel Domínguez, de 31 años, fue trasladado al penal de Piñero tras incumplir reiteradamente su arresto domiciliario. Está acusado de apuñalar a un joven durante un intento de robo.
Un hombre de 19 años fue detenido por abusar sexualmente de una adolescente y por agredir a su pareja y a su hermano. La medida fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, a pedido de la fiscal Rafaela Florit.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.