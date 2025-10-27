Detuvieron a un hombre con cocaína y cannabis en Wheelwright

Un hombre de 52 años fue detenido este viernes en la localidad de Wheelwright, tras un allanamiento realizado en una vivienda de calle Juan de Garay al 500. El procedimiento fue ordenado por el fiscal Iván Raposo, de la Fiscalía Regional N° 3, luego de una denuncia presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio por presunta venta de drogas en la zona.



Durante el operativo, llevado adelante por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Melincué con apoyo del Distrito de Firmat, la División Microtráfico de Venado Tuerto, la Comisaría 9° de Wheelwright y el grupo GOT de Constitución, se secuestraron 62 envoltorios con cocaína, plantines y semillas de cannabis, una balanza de precisión, celulares, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

El detenido, identificado como A. H. T., de 52 años, fue trasladado a la alcaidía departamental URVIII, quedando a disposición del fiscal Raposo. Todo el material incautado fue remitido a la División Microtráfico de Venado Tuerto para su análisis.

Este procedimiento se enmarca en una serie de acciones coordinadas entre el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía General de Rosario y la PDI para combatir el narcotráfico en el sur provincial.