Sarmiento y Rosario Central completan su partido suspendido en Junín

El encuentro entre Sarmiento y Rosario Central se detuvo el pasado fin de semana luego del primer tiempo, cuando el árbitro Andrés Merlos decidió no continuar por el mal estado del campo de juego producto del temporal que afectó a la ciudad de Junín. El marcador estaba 0-0 y este viernes se completarán los 45 minutos restantes.

El partido comenzará a las 16.00, con transmisión de TNT Sports. En el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

Posibles formaciones

Sarmiento (Facundo Sava): Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Shur, Manuel García, Carlos Villalba o Elián Giménez, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto.

Rosario Central (Ariel Holan): Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

El encuentro es clave para ambos: Sarmiento busca escapar de la zona baja, mientras que Central necesita sumar para no alejarse de los puestos de clasificación a las copas internacionales.