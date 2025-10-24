Yang Hansen, la promesa china que cautiva a la NBA

El nombre de Yang Hansen empieza a sonar fuerte en la NBA. El joven pívot nacido en Zibo, provincia de Shandong, fue elegido en el puesto 16 del último Draft por Portland Trail Blazers, en una decisión que sorprendió a todos y que rápidamente se transformó en un acierto.

Durante la Summer League y los amistosos de pretemporada, Hansen mostró una combinación de técnica, inteligencia y movilidad poco común para su altura, lo que le valió el apodo de “el Jokic chino”. En su debut ante Minnesota Timberwolves, aunque solo jugó algunos minutos, generó enorme expectativa: en China, más de cinco millones de personas siguieron la transmisión en vivo.

La llegada del jugador revolucionó el mercado asiático. Los Blazers sumaron casi 900.000 nuevos seguidores en redes sociales chinas y su merchandising se disparó. Además, el gigante mediático Tencent prepara una serie documental de diez capítulos sobre su vida y carrera.

Formado en el Qingdao Eagles, Yang promedió 16,6 puntos y 10,5 rebotes en la última temporada de la liga china. Su estilo recuerda al del serbio Jokic por su visión de juego y pases filtrados, aunque todavía debe mejorar su tiro exterior y su explosividad.

De origen humilde —su padre fue electricista y jugador amateur—, Yang confiesa ser tímido, amante del sueño, los videojuegos y la comida. Aun así, carga con la responsabilidad de ser el tercer jugador chino elegido en primera ronda del Draft, después de Yao Ming y Yi Jianlian.

En Portland creen que es una apuesta a futuro, pero todo indica que el básquet mundial acaba de sumar una nueva figura.