Yang Hansen, la promesa china que cautiva a la NBA

Independiente y las 18 combinaciones que necesita para soñar con los Playoffs
El equipo de Gustavo Quinteros debe ganar todo lo que le queda y esperar una larga lista de resultados ajenos para entrar entre los ocho mejores de la Zona B.
Con apenas 20 años y 2,18 metros, el pívot de los Portland Trail Blazers se convirtió en fenómeno mundial por su talento y carisma. En China ya lo comparan con Nikola Jokic.Deportes24/10/2025GASTON PAROLA
El nombre de Yang Hansen empieza a sonar fuerte en la NBA. El joven pívot nacido en Zibo, provincia de Shandong, fue elegido en el puesto 16 del último Draft por Portland Trail Blazers, en una decisión que sorprendió a todos y que rápidamente se transformó en un acierto.
Durante la Summer League y los amistosos de pretemporada, Hansen mostró una combinación de técnica, inteligencia y movilidad poco común para su altura, lo que le valió el apodo de “el Jokic chino”. En su debut ante Minnesota Timberwolves, aunque solo jugó algunos minutos, generó enorme expectativa: en China, más de cinco millones de personas siguieron la transmisión en vivo.
La llegada del jugador revolucionó el mercado asiático. Los Blazers sumaron casi 900.000 nuevos seguidores en redes sociales chinas y su merchandising se disparó. Además, el gigante mediático Tencent prepara una serie documental de diez capítulos sobre su vida y carrera.
Formado en el Qingdao Eagles, Yang promedió 16,6 puntos y 10,5 rebotes en la última temporada de la liga china. Su estilo recuerda al del serbio Jokic por su visión de juego y pases filtrados, aunque todavía debe mejorar su tiro exterior y su explosividad.
De origen humilde —su padre fue electricista y jugador amateur—, Yang confiesa ser tímido, amante del sueño, los videojuegos y la comida. Aun así, carga con la responsabilidad de ser el tercer jugador chino elegido en primera ronda del Draft, después de Yao Ming y Yi Jianlian.
En Portland creen que es una apuesta a futuro, pero todo indica que el básquet mundial acaba de sumar una nueva figura.
El duelo por la fecha 7 del Torneo Clausura se reanuda hoy a las 16.00 en el estadio Eva Perón, tras haberse suspendido por la intensa lluvia.
Tras caer ante Belgrano, el Xeneize quedó quinto en la tabla anual. Con cuatro fechas por jugar (y un partido pendiente), aún depende de sí mismo: la estimación marca que necesita llegar a 58 puntos para asegurar su lugar en 2026.
El jugador del Miami Heat y el entrenador de Portland fueron detenidos por una investigación del FBI que los vincula con apuestas deportivas ilegales. El caso sacude los cimientos de la liga.
El kazajo Alexander Bublik superó con claridad al argentino Francisco Cerúndolo por 6-4 y 6-2 en una hora y cinco minutos de juego, y avanzó a los cuartos de final del torneo austríaco.
La AFA oficializó la afiliación del equipo presidido por Matías Messi, hermano mayor de Lionel. Desde 2026, competirá en la cuarta categoría del fútbol argentino.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El funcionario confirmó que dejará su cargo el lunes, un día después de los comicios legislativos. Su salida se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El proyecto, impulsado por las áreas de Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás, se realizó en la terminal de ómnibus con la participación de vecinas del taller de mosaísmo a cargo de Susana Magallanes.
El Bicho venció 2-1 a Belgrano en el Gigante de Arroyito y clasificó por primera vez a la final del certamen. López Muñoz y Molina, los héroes de la noche.
Más de 100 milímetros cayeron en pocas horas y varias familias fueron asistidas.
La ex participante de Gran Hermano está imputada por promover plataformas ilegales de apuestas en redes sociales. Durante el operativo secuestraron dispositivos electrónicos y documentación.