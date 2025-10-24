Independiente y las 18 combinaciones que necesita para soñar con los Playoffs

El equipo de Gustavo Quinteros debe ganar todo lo que le queda y esperar una larga lista de resultados ajenos para entrar entre los ocho mejores de la Zona B.

Deportes24/10/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
Gustavo-Quinteros-Independiente-Racing

A falta de cuatro fechas para el cierre de la primera fase del Torneo Clausura, Independiente mantiene una mínima esperanza de clasificarse a los Playoffs, aunque su situación es extremadamente compleja. Con apenas seis puntos y ubicado último en la Zona B, el equipo de Gustavo Quinteros necesita una suma perfecta y una combinación de 18 resultados para seguir en carrera.

El Rojo no puede dejar más puntos en el camino: deberá ganar sus cuatro partidos restantes, dos de ellos como local ante Platense (pendiente) y Atlético Tucumán. Si logra ambos triunfos, quedará a tres puntos del octavo puesto con seis unidades por jugarse. Además, cuenta con una pequeña ventaja: si San Martín de San Juan desciende, no podrá disputar los Playoffs, lo que abre una posibilidad adicional.

Sin embargo, el panorama depende también de otros equipos. Para clasificar, Independiente necesita:

  • Dos derrotas de Atlético Tucumán.
  • Tres caídas de Sarmiento.
  • Dos traspiés de Instituto.
  • Dos derrotas de San Martín (SJ).
  • Una derrota y un empate de Talleres.
  • Una caída y una igualdad de Gimnasia.
  • Un empate de Godoy Cruz.

Si bien las cuentas son difíciles, Quinteros mantiene la fe: esta noche ante Platense, el Rojo se juega su última carta. Si gana, podrá seguir soñando. Si no, deberá pensar en el próximo torneo.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias