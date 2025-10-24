Independiente y las 18 combinaciones que necesita para soñar con los Playoffs

A falta de cuatro fechas para el cierre de la primera fase del Torneo Clausura, Independiente mantiene una mínima esperanza de clasificarse a los Playoffs, aunque su situación es extremadamente compleja. Con apenas seis puntos y ubicado último en la Zona B, el equipo de Gustavo Quinteros necesita una suma perfecta y una combinación de 18 resultados para seguir en carrera.

El Rojo no puede dejar más puntos en el camino: deberá ganar sus cuatro partidos restantes, dos de ellos como local ante Platense (pendiente) y Atlético Tucumán. Si logra ambos triunfos, quedará a tres puntos del octavo puesto con seis unidades por jugarse. Además, cuenta con una pequeña ventaja: si San Martín de San Juan desciende, no podrá disputar los Playoffs, lo que abre una posibilidad adicional.

Sin embargo, el panorama depende también de otros equipos. Para clasificar, Independiente necesita:

Dos derrotas de Atlético Tucumán.

Tres caídas de Sarmiento.

Dos traspiés de Instituto.

Dos derrotas de San Martín (SJ).

Una derrota y un empate de Talleres.

Una caída y una igualdad de Gimnasia.

Un empate de Godoy Cruz.

Si bien las cuentas son difíciles, Quinteros mantiene la fe: esta noche ante Platense, el Rojo se juega su última carta. Si gana, podrá seguir soñando. Si no, deberá pensar en el próximo torneo.