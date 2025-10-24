El Gobierno aprobó un préstamo del BID por 500 millones de dólares

El presidente Javier Milei aprobó un nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares, que incrementará la deuda externa y servirá para fortalecer las reservas de libre disponibilidad del Banco Central (BCRA).

La medida fue oficializada este viernes mediante el decreto 764/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el texto, los fondos serán destinados al “Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI)”, con el objetivo de “contribuir a mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de la población afiliada al PAMI”.

Aunque el préstamo se orienta a un programa social, el mecanismo de aplicación implica que el Tesoro girará los dólares al Banco Central a cambio de pesos, por lo que las divisas quedarán en poder de la autoridad monetaria, sumándose a sus reservas internacionales.

El financiamiento forma parte de la estrategia del Gobierno nacional de recurrir a organismos multilaterales como el BID para obtener créditos con tasas más bajas, en un contexto en el que la Argentina continúa sin acceso a los mercados internacionales por su elevado riesgo país.