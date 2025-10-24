El Gobierno aprobó un préstamo del BID por 500 millones de dólares

Rechazan el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos
El Tribunal Oral Federal 7 rechazó el pedido de la defensa y confirmó que la ex presidenta deberá afrontar el juicio oral desde el 6 de noviembre.
El presidente Javier Milei aprobó un nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares, que incrementará la deuda externa y servirá para fortalecer las reservas de libre disponibilidad del Banco Central (BCRA).
La medida fue oficializada este viernes mediante el decreto 764/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según el texto, los fondos serán destinados al “Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI)”, con el objetivo de “contribuir a mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de la población afiliada al PAMI”.
Aunque el préstamo se orienta a un programa social, el mecanismo de aplicación implica que el Tesoro girará los dólares al Banco Central a cambio de pesos, por lo que las divisas quedarán en poder de la autoridad monetaria, sumándose a sus reservas internacionales.
El financiamiento forma parte de la estrategia del Gobierno nacional de recurrir a organismos multilaterales como el BID para obtener créditos con tasas más bajas, en un contexto en el que la Argentina continúa sin acceso a los mercados internacionales por su elevado riesgo país.
La diputada fue denunciada por presunto lavado de dinero, encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionaria pública. El expediente la vincula con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.
El presidente analiza cambios profundos en su gabinete y en su sistema de toma de decisiones antes de las elecciones del domingo. La continuidad de Francos, el rol de Santiago Caputo y el futuro del vínculo con Macri concentran las mayores incógnitas.
El gobernador bonaerense encabezó un encuentro con fiscales de mesa en Almirante Brown, donde cuestionó las políticas económicas de Javier Milei y llamó a “ponerle un límite a su crueldad”.
El secretario de Finanzas asumirá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores tras la renuncia de Werthein. Tiene un estrecho vínculo con Luis Caputo.
El funcionario confirmó que dejará su cargo el lunes, un día después de los comicios legislativos. Su salida se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El delantero cordobés de 23 años vive un gran momento en la Ligue 1 y recordó con cariño su paso por River. “Me gustaría volver algún día”, confesó desde Francia.
La madre de la cantante aseguró no tener noticias de su hija desde el 4 de octubre. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14B, aunque la artista mantiene actividad en redes sociales.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El proyecto, impulsado por las áreas de Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás, se realizó en la terminal de ómnibus con la participación de vecinas del taller de mosaísmo a cargo de Susana Magallanes.