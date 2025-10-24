Zielinski, furioso tras la eliminación de Belgrano: “¿Cuántas veces nos van a cagar?”

Liga de Quito goleó a Palmeiras y sueña con la final
Con un gran primer tiempo, el equipo ecuatoriano se impuso 3-0 al Verdao y quedó muy cerca de la final de la Copa Libertadores.
El técnico del Pirata explotó contra el árbitro Yael Falcón Pérez tras la caída 2-1 ante Argentinos Juniors por semifinales de la Copa Argentina. “El penal fue una vergüenza”, aseguró.Deportes24/10/2025GASTON PAROLA
Belgrano de Córdoba quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 2-1 ante Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito, en una semifinal marcada por la polémica. El penal sancionado por Yael Falcón Pérez por una supuesta infracción de Heredia sobre Lescano —que Molina cambió por gol— desató la furia de Ricardo Zielinski, quien no se guardó nada en la conferencia de prensa.
“Cada vez que venimos a Rosario pasa algo. Le pegan a la gente, nos cobran todas las chiquitas en contra. El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar?”, lanzó el entrenador visiblemente molesto, apuntando directamente al juez principal del encuentro.
Zielinski reconoció que su equipo “jugó mal el segundo tiempo” y que Argentinos “empató bien”, pero insistió en que el arbitraje influyó en el resultado. “A Heredia lo agarran y el jugador de Argentinos se tira. No soy de hablar de los árbitros, hace diez años que no lo hago, pero esto ya cansa. Laburamos todos, necesitamos el trabajo y hay árbitros que se hacen los tontos”, disparó.
El técnico del Pirata también reclamó por un trato desigual hacia sus jugadores y pidió mayor compromiso y equidad en las decisiones arbitrales: “Lo mínimo que queremos es que el juego sea parejo, no un tipo que te maneje el partido, porque todo lo manejó”.
No es la primera vez que Zielinski muestra su fastidio con los arbitrajes. Semanas atrás, había expresado su enojo tras el empate con Estudiantes en Alberdi, cuando un gol polémico en el final le impidió a Belgrano quedarse con el triunfo.
Con un gran primer tiempo, el equipo ecuatoriano se impuso 3-0 al Verdao y quedó muy cerca de la final de la Copa Libertadores.
El capitán de Lanús denunció que el árbitro brasileño le había anticipado que cobraría un penal contra su equipo. “Terminó haciendo lo que había prometido”, afirmó tras el 2-2 en Santiago.
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El francés volvió en modo estelar tras su lesión y lideró la victoria de San Antonio sobre Dallas. Además, el novato VJ Edgecombe hizo historia en su estreno con Philadelphia.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
La leyenda de los Chicago Bulls confesó que desearía volver a jugar y que no toca una pelota hace años. “Vivo para la competencia”, admitió en una entrevista exclusiva.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
La madre de la cantante aseguró no tener noticias de su hija desde el 4 de octubre. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14B, aunque la artista mantiene actividad en redes sociales.
El conjunto brasileño se impuso 1-0 en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La figura fue el arquero Cambeses, pero un rebote desafortunado de Rojo selló la derrota académica.
El funcionario confirmó que dejará su cargo el lunes, un día después de los comicios legislativos. Su salida se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El proyecto, impulsado por las áreas de Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás, se realizó en la terminal de ómnibus con la participación de vecinas del taller de mosaísmo a cargo de Susana Magallanes.