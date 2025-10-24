Zielinski, furioso tras la eliminación de Belgrano: “¿Cuántas veces nos van a cagar?”

Belgrano de Córdoba quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 2-1 ante Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito, en una semifinal marcada por la polémica. El penal sancionado por Yael Falcón Pérez por una supuesta infracción de Heredia sobre Lescano —que Molina cambió por gol— desató la furia de Ricardo Zielinski, quien no se guardó nada en la conferencia de prensa.

“Cada vez que venimos a Rosario pasa algo. Le pegan a la gente, nos cobran todas las chiquitas en contra. El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar?”, lanzó el entrenador visiblemente molesto, apuntando directamente al juez principal del encuentro.

Zielinski reconoció que su equipo “jugó mal el segundo tiempo” y que Argentinos “empató bien”, pero insistió en que el arbitraje influyó en el resultado. “A Heredia lo agarran y el jugador de Argentinos se tira. No soy de hablar de los árbitros, hace diez años que no lo hago, pero esto ya cansa. Laburamos todos, necesitamos el trabajo y hay árbitros que se hacen los tontos”, disparó.

El técnico del Pirata también reclamó por un trato desigual hacia sus jugadores y pidió mayor compromiso y equidad en las decisiones arbitrales: “Lo mínimo que queremos es que el juego sea parejo, no un tipo que te maneje el partido, porque todo lo manejó”.

No es la primera vez que Zielinski muestra su fastidio con los arbitrajes. Semanas atrás, había expresado su enojo tras el empate con Estudiantes en Alberdi, cuando un gol polémico en el final le impidió a Belgrano quedarse con el triunfo.