Condenan a ocho años de prisión a “Tomatito” Córdoba por múltiples delitos

En una audiencia de procedimiento abreviado realizada este jueves en los Tribunales de Venado Tuerto, el juez Mauricio Clavero condenó a Jonathan Tomás Córdoba, conocido como “Tomatito”, a ocho años de prisión efectiva por una serie de delitos cometidos en distintos hechos.

El fallo fue resultado de un acuerdo entre el fiscal Damián Cassullo y la defensora pública Gisela Figuera, y contó con la conformidad del imputado, quien participó por videoconferencia.

Córdoba fue hallado responsable de dos robos calificados por efracción en grado de tentativa, abuso de arma de fuego, amenazas calificadas y comercialización de estupefacientes. Además, el Tribunal lo declaró reincidente.

El joven venadense había sido detenido el 14 de abril de 2025 y permanecía en prisión preventiva. Según el cómputo judicial, la pena impuesta vencerá el 14 de abril de 2033, descontando los 192 días ya cumplidos en detención.