Belgrano y Argentinos se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina

Wembanyama brilló con 40 puntos y opacó el debut de Cooper Flagg
El francés volvió en modo estelar tras su lesión y lideró la victoria de San Antonio sobre Dallas. Además, el novato VJ Edgecombe hizo historia en su estreno con Philadelphia.
El "Pirata" y el "Bicho" jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors se medirán este jueves 23 de octubre en el Estadio Gigante de Arroyito, desde las 21:10 (hora argentina), por las semifinales de la Copa Argentina 2025. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.
El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llega con confianza tras eliminar a Boca Juniors en La Bombonera y sueña con alcanzar su primera final en la historia del certamen. En tanto, los conducidos por Nicolás Diez vienen de vencer a Newell’s 3-1 por la Liga Profesional y buscarán coronar un gran año con otro paso decisivo.
Entre los nombres destacados aparecen Lucas Zelarayán, Franco Jara y Lisandro López por el lado cordobés, mientras que en el conjunto de La Paternal sobresalen Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Tomás Molina.
El último antecedente entre ambos fue por el Apertura 2025, cuando empataron 1-1 en Córdoba. Esta será la primera vez que se enfrenten por la Copa Argentina.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
La leyenda de los Chicago Bulls confesó que desearía volver a jugar y que no toca una pelota hace años. “Vivo para la competencia”, admitió en una entrevista exclusiva.
Un mecánico del equipo de Verstappen intentó quitar una cinta usada por Lando Norris como referencia en la grilla del GP de Estados Unidos. La FIA aplicó una fuerte sanción.
La U buscará hacerse fuerte en la altura frente al poderoso Verdao, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se juega desde las 21:30 en Quito.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.