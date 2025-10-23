Belgrano y Argentinos se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina

Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors se medirán este jueves 23 de octubre en el Estadio Gigante de Arroyito, desde las 21:10 (hora argentina), por las semifinales de la Copa Argentina 2025. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llega con confianza tras eliminar a Boca Juniors en La Bombonera y sueña con alcanzar su primera final en la historia del certamen. En tanto, los conducidos por Nicolás Diez vienen de vencer a Newell’s 3-1 por la Liga Profesional y buscarán coronar un gran año con otro paso decisivo.

Entre los nombres destacados aparecen Lucas Zelarayán, Franco Jara y Lisandro López por el lado cordobés, mientras que en el conjunto de La Paternal sobresalen Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Tomás Molina.

El último antecedente entre ambos fue por el Apertura 2025, cuando empataron 1-1 en Córdoba. Esta será la primera vez que se enfrenten por la Copa Argentina.