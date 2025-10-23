Wembanyama brilló con 40 puntos y opacó el debut de Cooper Flagg

Victor Wembanyama regresó a la NBA con una actuación sobresaliente: 40 puntos, 15 rebotes y 3 tapones en la victoria de San Antonio Spurs por 125-92 ante Dallas Mavericks. El francés, ausente desde febrero por una trombosis en el hombro, dominó por completo el duelo y eclipsó el debut del número uno del draft, Cooper Flagg, quien aportó 10 puntos y 10 rebotes.

En la misma jornada, VJ Edgecombe, de Philadelphia 76ers, protagonizó un estreno histórico al anotar 34 puntos en el triunfo 117-116 sobre Boston Celtics. El bahameño firmó la tercera mejor marca de un debutante en la historia de la NBA, solo por detrás de Wilt Chamberlain y Frank Selvy.

Entre los destacados de la noche, Giannis Antetokounmpo sumó 37 puntos y 14 rebotes en la victoria de Milwaukee Bucks frente a Washington Wizards (133-120). En tanto, los Knicks comenzaron la era Mike Brown con un triunfo 119-111 sobre Cleveland Cavaliers, liderados por OG Anunoby con 24 puntos y 14 recobres.

La temporada 2025-26 de la NBA arrancó con grandes actuaciones individuales, nuevos protagonistas y el regreso de una figura que promete volver a dominar la liga: Victor Wembanyama.