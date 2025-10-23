Wembanyama brilló con 40 puntos y opacó el debut de Cooper Flagg

Belgrano y Argentinos se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El francés volvió en modo estelar tras su lesión y lideró la victoria de San Antonio sobre Dallas. Además, el novato VJ Edgecombe hizo historia en su estreno con Philadelphia.Deportes23/10/2025GASTON PAROLA
Victor Wembanyama regresó a la NBA con una actuación sobresaliente: 40 puntos, 15 rebotes y 3 tapones en la victoria de San Antonio Spurs por 125-92 ante Dallas Mavericks. El francés, ausente desde febrero por una trombosis en el hombro, dominó por completo el duelo y eclipsó el debut del número uno del draft, Cooper Flagg, quien aportó 10 puntos y 10 rebotes.
En la misma jornada, VJ Edgecombe, de Philadelphia 76ers, protagonizó un estreno histórico al anotar 34 puntos en el triunfo 117-116 sobre Boston Celtics. El bahameño firmó la tercera mejor marca de un debutante en la historia de la NBA, solo por detrás de Wilt Chamberlain y Frank Selvy.
Entre los destacados de la noche, Giannis Antetokounmpo sumó 37 puntos y 14 rebotes en la victoria de Milwaukee Bucks frente a Washington Wizards (133-120). En tanto, los Knicks comenzaron la era Mike Brown con un triunfo 119-111 sobre Cleveland Cavaliers, liderados por OG Anunoby con 24 puntos y 14 recobres.
La temporada 2025-26 de la NBA arrancó con grandes actuaciones individuales, nuevos protagonistas y el regreso de una figura que promete volver a dominar la liga: Victor Wembanyama.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
La leyenda de los Chicago Bulls confesó que desearía volver a jugar y que no toca una pelota hace años. “Vivo para la competencia”, admitió en una entrevista exclusiva.
Un mecánico del equipo de Verstappen intentó quitar una cinta usada por Lando Norris como referencia en la grilla del GP de Estados Unidos. La FIA aplicó una fuerte sanción.
La U buscará hacerse fuerte en la altura frente al poderoso Verdao, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se juega desde las 21:30 en Quito.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.