Michael Jordan: “Extraño competir todos los días”

Michael Jordan volvió a ser protagonista del mundo del básquetbol tras la emisión de una entrevista exclusiva en el marco del regreso de la NBA a la cadena NBC en Estados Unidos. La leyenda de los Chicago Bulls, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, habló sobre su presente y la nostalgia por la competencia.

“Ojalá me pudiese tomar una píldora mágica, ponerme los shorts y salir a jugar hoy mismo”, expresó Jordan. “Ese tipo de competencia es para lo que vivo y la extraño. Desafiarme y desafiar lo que la gente considera que es buen básquetbol”, añadió.

Aunque reconoció que ya no está en forma, el mítico número 23 señaló que su papel hoy es otro: “Tenemos la obligación de mejorar el juego desde afuera”. Sin embargo, no ocultó cierta melancolía por aquellos años en la cancha.

En un tono más distendido, Jordan reveló que hace mucho tiempo no lanza al aro y que ni siquiera tiene uno en su casa. “La última vez fue cuando alquilé una vivienda y los dueños me pidieron tirar un libre en su aro. Estaba nervioso, hacía años que no tocaba una pelota. Pero los metí y me hicieron la semana”, recordó entre risas.