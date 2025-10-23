Michael Jordan: “Extraño competir todos los días”

Belgrano y Argentinos se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
La leyenda de los Chicago Bulls confesó que desearía volver a jugar y que no toca una pelota hace años. “Vivo para la competencia”, admitió en una entrevista exclusiva.Deportes23/10/2025GASTON PAROLA
Michael Jordan volvió a ser protagonista del mundo del básquetbol tras la emisión de una entrevista exclusiva en el marco del regreso de la NBA a la cadena NBC en Estados Unidos. La leyenda de los Chicago Bulls, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, habló sobre su presente y la nostalgia por la competencia.
“Ojalá me pudiese tomar una píldora mágica, ponerme los shorts y salir a jugar hoy mismo”, expresó Jordan. “Ese tipo de competencia es para lo que vivo y la extraño. Desafiarme y desafiar lo que la gente considera que es buen básquetbol”, añadió.
Aunque reconoció que ya no está en forma, el mítico número 23 señaló que su papel hoy es otro: “Tenemos la obligación de mejorar el juego desde afuera”. Sin embargo, no ocultó cierta melancolía por aquellos años en la cancha.
En un tono más distendido, Jordan reveló que hace mucho tiempo no lanza al aro y que ni siquiera tiene uno en su casa. “La última vez fue cuando alquilé una vivienda y los dueños me pidieron tirar un libre en su aro. Estaba nervioso, hacía años que no tocaba una pelota. Pero los metí y me hicieron la semana”, recordó entre risas.
El francés volvió en modo estelar tras su lesión y lideró la victoria de San Antonio sobre Dallas. Además, el novato VJ Edgecombe hizo historia en su estreno con Philadelphia.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
Un mecánico del equipo de Verstappen intentó quitar una cinta usada por Lando Norris como referencia en la grilla del GP de Estados Unidos. La FIA aplicó una fuerte sanción.
La U buscará hacerse fuerte en la altura frente al poderoso Verdao, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se juega desde las 21:30 en Quito.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.