Europa League: todos los partidos, horarios y sedes de este jueves

Belgrano y Argentinos se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
La tercera fecha del torneo continental se juega completa este jueves con 18 encuentros. Conocé el cronograma, horarios y dónde verlos en vivo.
La UEFA Europa League 2025-2026 continúa este jueves con la disputa de la tercera jornada de la fase de grupos. Serán 18 partidos en simultáneo, con acción desde temprano en distintas sedes de Europa, rumbo a la gran final que se jugará el 20 de mayo de 2026 en el Beşiktaş Park de Estambul, Turquía.
Entre los primeros encuentros, que arrancan a las 13:45 (hora argentina), se destacan Go Ahead Eagles vs. Aston Villa en Deventer, Olympique Lyon vs. Basel en Francia, Genk vs. Betis en Bélgica, y Fenerbahçe vs. Stuttgart en Estambul. También jugarán Feyenoord ante Panathinaikos, Braga frente a Estrella Roja, y FCSB contra Bologna, entre otros.
Desde las 16:00, completarán la jornada duelos atractivos como Roma vs. Viktoria Plzeň en el Olímpico, Celta de Vigo vs. Niza en Balaídos, Nottingham Forest vs. Porto en el City Ground y Celtic vs. Sturm Graz en Glasgow.
Toda la competencia podrá verse en vivo por Disney+ y los canales de ESPN, con transmisiones simultáneas en las señales ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN 4, además del servicio de streaming que incluye los eventos deportivos exclusivos de la plataforma.
El francés volvió en modo estelar tras su lesión y lideró la victoria de San Antonio sobre Dallas. Además, el novato VJ Edgecombe hizo historia en su estreno con Philadelphia.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
La leyenda de los Chicago Bulls confesó que desearía volver a jugar y que no toca una pelota hace años. “Vivo para la competencia”, admitió en una entrevista exclusiva.
Un mecánico del equipo de Verstappen intentó quitar una cinta usada por Lando Norris como referencia en la grilla del GP de Estados Unidos. La FIA aplicó una fuerte sanción.
La U buscará hacerse fuerte en la altura frente al poderoso Verdao, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se juega desde las 21:30 en Quito.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.