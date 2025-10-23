Europa League: todos los partidos, horarios y sedes de este jueves

La UEFA Europa League 2025-2026 continúa este jueves con la disputa de la tercera jornada de la fase de grupos. Serán 18 partidos en simultáneo, con acción desde temprano en distintas sedes de Europa, rumbo a la gran final que se jugará el 20 de mayo de 2026 en el Beşiktaş Park de Estambul, Turquía.

Entre los primeros encuentros, que arrancan a las 13:45 (hora argentina), se destacan Go Ahead Eagles vs. Aston Villa en Deventer, Olympique Lyon vs. Basel en Francia, Genk vs. Betis en Bélgica, y Fenerbahçe vs. Stuttgart en Estambul. También jugarán Feyenoord ante Panathinaikos, Braga frente a Estrella Roja, y FCSB contra Bologna, entre otros.

Desde las 16:00, completarán la jornada duelos atractivos como Roma vs. Viktoria Plzeň en el Olímpico, Celta de Vigo vs. Niza en Balaídos, Nottingham Forest vs. Porto en el City Ground y Celtic vs. Sturm Graz en Glasgow.

Toda la competencia podrá verse en vivo por Disney+ y los canales de ESPN, con transmisiones simultáneas en las señales ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN 4, además del servicio de streaming que incluye los eventos deportivos exclusivos de la plataforma.