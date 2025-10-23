Flamengo venció a Racing con un gol en contra de Rojo

Belgrano y Argentinos se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El conjunto brasileño se impuso 1-0 en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La figura fue el arquero Cambeses, pero un rebote desafortunado de Rojo selló la derrota académica.Deportes23/10/2025GASTON PAROLA
Racing Club cayó 1-0 ante Flamengo en el Maracaná, en el duelo de ida por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El único gol del encuentro llegó a los 89 minutos, cuando un remate de Jorge Carrascal se desvió en Marcos Rojo y descolocó al arquero Facundo Cambeses, figura indiscutida del partido.
La Academia, dirigida por Gustavo Costas, resistió con solidez gran parte del encuentro gracias a las intervenciones del arquero, que tapó varias chances claras de Bruno Henrique y De la Cruz. Sin embargo, sobre el cierre, el equipo brasileño encontró el triunfo gracias a una jugada fortuita.
El partido de vuelta se jugará el miércoles 29 de octubre en el estadio Presidente Perón, donde Racing buscará revertir la serie ante su gente. El ganador enfrentará en la final al vencedor del cruce entre Liga de Quito y Palmeiras.
El francés volvió en modo estelar tras su lesión y lideró la victoria de San Antonio sobre Dallas. Además, el novato VJ Edgecombe hizo historia en su estreno con Philadelphia.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
La leyenda de los Chicago Bulls confesó que desearía volver a jugar y que no toca una pelota hace años. “Vivo para la competencia”, admitió en una entrevista exclusiva.
Un mecánico del equipo de Verstappen intentó quitar una cinta usada por Lando Norris como referencia en la grilla del GP de Estados Unidos. La FIA aplicó una fuerte sanción.
La U buscará hacerse fuerte en la altura frente al poderoso Verdao, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se juega desde las 21:30 en Quito.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.