Flamengo venció a Racing con un gol en contra de Rojo

Racing Club cayó 1-0 ante Flamengo en el Maracaná, en el duelo de ida por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El único gol del encuentro llegó a los 89 minutos, cuando un remate de Jorge Carrascal se desvió en Marcos Rojo y descolocó al arquero Facundo Cambeses, figura indiscutida del partido.

La Academia, dirigida por Gustavo Costas, resistió con solidez gran parte del encuentro gracias a las intervenciones del arquero, que tapó varias chances claras de Bruno Henrique y De la Cruz. Sin embargo, sobre el cierre, el equipo brasileño encontró el triunfo gracias a una jugada fortuita.

El partido de vuelta se jugará el miércoles 29 de octubre en el estadio Presidente Perón, donde Racing buscará revertir la serie ante su gente. El ganador enfrentará en la final al vencedor del cruce entre Liga de Quito y Palmeiras.