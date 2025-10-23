Denuncian la desaparición de Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana

María Becerra no puede decir más “La Nena de Argentina”
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.
La madre de la cantante aseguró no tener noticias de su hija desde el 4 de octubre. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14B, aunque la artista mantiene actividad en redes sociales.Espectáculos23/10/2025LORENA ACOSTA
Mabel López, madre de Lowrdez Fernández —exintegrante del grupo pop Bandana— denunció ante las autoridades la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el pasado 4 de octubre. La presentación fue realizada a través de la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal y derivada a la Comisaría Vecinal 14B de la Ciudad de Buenos Aires.
Según trascendió, López manifestó desconocer el paradero actual de la artista, pese a que sus redes sociales permanecen activas. En la denuncia también se menciona a Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.
Personal policial se presentó en el domicilio donde residía la cantante y fue atendido por García Gómez, quien expresó que ya no mantienen relación y que ella no vive más allí. Además, se mostró molesto durante el operativo y grabó el procedimiento.
Ante la falta de información sobre el paradero de Fernández, se dispuso una consigna policial en el lugar mientras continúa la investigación para dar con su ubicación.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.
Las parejas de los jugadores de la Selección Argentina habrían decidido “castigar” a Wanda tras un gesto con Enzo Fernández. En el grupo de chat, la llamaron de una forma muy particular.
A pocos días del estreno, el reality de cocina enfrenta varios conflictos: la salida de Pablo Lescano, la ausencia de Maxi López y la supuesta incomodidad de Valu Cervantes con Wanda Nara.
El cantante fue acusado de conducir a alta velocidad y tomar una moto de la Policía luego de presentarse ante miles de personas en Roque Pérez.
La modelo enfrentó a la prensa luego de que trascendieran versiones que apuntaban a su ex, su padre y su hermana en una supuesta estafa inmobiliaria.
El actor calificó de “totalmente falso” el rumor que lo vinculaba a una futura paternidad junto a Dai Fernández.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por CABA pidió el voto para La Libertad Avanza y afirmó que busca “hacer goles” en el Congreso.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.