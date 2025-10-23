Denuncian la desaparición de Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana

La madre de la cantante aseguró no tener noticias de su hija desde el 4 de octubre. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14B, aunque la artista mantiene actividad en redes sociales.

Espectáculos23/10/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
360
Lowrdez Fernández

Mabel López, madre de Lowrdez Fernández —exintegrante del grupo pop Bandana— denunció ante las autoridades la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el pasado 4 de octubre. La presentación fue realizada a través de la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal y derivada a la Comisaría Vecinal 14B de la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió, López manifestó desconocer el paradero actual de la artista, pese a que sus redes sociales permanecen activas. En la denuncia también se menciona a Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

Personal policial se presentó en el domicilio donde residía la cantante y fue atendido por García Gómez, quien expresó que ya no mantienen relación y que ella no vive más allí. Además, se mostró molesto durante el operativo y grabó el procedimiento.

Ante la falta de información sobre el paradero de Fernández, se dispuso una consigna policial en el lugar mientras continúa la investigación para dar con su ubicación.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias