Alerta por tormentas fuertes en el departamento General López

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes que abarca a todo el departamento General López. El fenómeno afectará a las localidades del sur santafesino entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Según el organismo, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Las condiciones comenzarán a desmejorar desde la noche del miércoles con tormentas aisladas, mientras que el jueves será la jornada más inestable, especialmente durante la tarde-noche.

El frente de tormentas también alcanza a regiones vecinas del sur cordobés, el norte bonaerense y el centro de La Pampa. Se recomienda a los vecinos de Venado Tuerto, Firmat, Rufino, Villa Cañás, Teodelina, Santa Isabel, María Teresa y localidades aledañas mantenerse informados por los canales oficiales y evitar circular durante los períodos de mayor intensidad.

Las temperaturas se mantendrán templadas, con mínimas en torno a los 16° y máximas de 28°.