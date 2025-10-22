Alerta por tormentas fuertes en el departamento General López

Chiarella inauguró la renovada plazoleta Juan XXIII en Venado Tuerto
El intendente presentó las obras realizadas en el marco del programa “Quiero Mi Plaza”, junto a vecinos, instituciones y alumnos de la Escuela Nº 1191.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por tormentas intensas para todo el sur santafesino. Se esperan lluvias abundantes, ráfagas y posible caída de granizo entre jueves y viernes.Regionales22/10/2025LORENA ACOSTA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes que abarca a todo el departamento General López. El fenómeno afectará a las localidades del sur santafesino entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Según el organismo, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.
Las condiciones comenzarán a desmejorar desde la noche del miércoles con tormentas aisladas, mientras que el jueves será la jornada más inestable, especialmente durante la tarde-noche.
El frente de tormentas también alcanza a regiones vecinas del sur cordobés, el norte bonaerense y el centro de La Pampa. Se recomienda a los vecinos de Venado Tuerto, Firmat, Rufino, Villa Cañás, Teodelina, Santa Isabel, María Teresa y localidades aledañas mantenerse informados por los canales oficiales y evitar circular durante los períodos de mayor intensidad.
Las temperaturas se mantendrán templadas, con mínimas en torno a los 16° y máximas de 28°.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.
La localidad celebró su aniversario con la Jura de la Constitución provincial y la inauguración de la Plaza San Martín.
Las tareas se realizan con fondos comunales en calles Sargento Cabral y Colón, reflejando una gestión responsable y comprometida con los vecinos.
A ocho meses del vuelo inaugural, los vuelos entre Buenos Aires y Venado Tuerto se encuentran interrumpidos y sin fecha confirmada de regreso.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.