Matisse y Cristian Castro se reencuentran en “Conmigo sin ti”

Las Pelotas celebró 36 años con un show histórico en Obras
La banda reunió a más de 8 mil personas en el Estadio Obras Sanitarias para celebrar sus 36 años de trayectoria, con invitados especiales y un emotivo homenaje a Alejandro “Bocha” Sokol.
El trío mexicano lanzó una nueva balada junto a Cristian Castro, una colaboración que revive el espíritu romántico de la música latina.Música22/10/2025SOFIA ZANOTTI
El grupo Matisse presentó su nuevo sencillo “Conmigo sin ti”, una emotiva balada junto a Cristian Castro que explora el desamor y la dificultad de soltar una relación. El tema marca el reencuentro entre ambos artistas, diez años después de haber compartido escenario en una versión acústica de “La malquerida”.
Compuesta por Pablo y Melissa junto a Josué Alaniz, la canción retrata la vulnerabilidad de quienes saben que una historia llegó a su fin pero aún desean prolongarla un poco más. “Es un sueño hecho realidad. Somos baladistas por naturaleza y esta canción es una defensa del género”, expresó Pablo Preciado, integrante de Matisse.
Por su parte, Cristian Castro celebró la colaboración y destacó el compromiso del grupo con la música romántica: “Me gusta mucho que son personas que trabajan por sus canciones. Estoy muy agradecido por este encuentro”.
“Conmigo sin ti” llega después de los sencillos “Qué esperabas”, “Aplauso” y “Martes”, y anticipa una nueva etapa para Matisse, que anunció su regreso al Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 6 de marzo de 2026 con un espectáculo renovado.
La banda reunió a más de 8 mil personas en el Estadio Obras Sanitarias para celebrar sus 36 años de trayectoria, con invitados especiales y un emotivo homenaje a Alejandro “Bocha” Sokol.
La cantante presentó “Lux”, un disco grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres que aborda la mística femenina, la transformación y la espiritualidad.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
La banda presentó el último episodio de su proyecto audiovisual junto a Yami Safdie. El lanzamiento incluye videoclip y entrevista.
La banda chilena ofrecerá una serie de conciertos en Buenos Aires como parte de las Ediciones Doradas – Especial Primavera, junto a Riddim, Hoy Lila y Fidel Nadal.
El grupo pop celebrará su 25.º aniversario con un show en la fiesta L.A.T.M. el próximo 23 de noviembre, marcando su esperado reencuentro sobre los escenarios.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.