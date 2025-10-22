Matisse y Cristian Castro se reencuentran en “Conmigo sin ti”

El grupo Matisse presentó su nuevo sencillo “Conmigo sin ti”, una emotiva balada junto a Cristian Castro que explora el desamor y la dificultad de soltar una relación. El tema marca el reencuentro entre ambos artistas, diez años después de haber compartido escenario en una versión acústica de “La malquerida”.

Compuesta por Pablo y Melissa junto a Josué Alaniz, la canción retrata la vulnerabilidad de quienes saben que una historia llegó a su fin pero aún desean prolongarla un poco más. “Es un sueño hecho realidad. Somos baladistas por naturaleza y esta canción es una defensa del género”, expresó Pablo Preciado, integrante de Matisse.

Por su parte, Cristian Castro celebró la colaboración y destacó el compromiso del grupo con la música romántica: “Me gusta mucho que son personas que trabajan por sus canciones. Estoy muy agradecido por este encuentro”.

“Conmigo sin ti” llega después de los sencillos “Qué esperabas”, “Aplauso” y “Martes”, y anticipa una nueva etapa para Matisse, que anunció su regreso al Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 6 de marzo de 2026 con un espectáculo renovado.