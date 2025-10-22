Flamengo y Racing abren las semifinales de la Copa Libertadores en el Maracaná

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
Flamengo y Racing se enfrentan este miércoles, desde las 21:30, en el mítico Estadio Maracaná por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El encuentro será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela, con Carlos Orbe (Ecuador) a cargo del VAR, y podrá verse en vivo por Fox Sports.
Racing llega a esta instancia con confianza luego de dejar en el camino a Vélez en los cuartos de final (2-0 en el global), con goles de Adrián Martínez y Santiago Solari. Antes, había superado a Peñarol en octavos (3-2 en el global) y finalizó primero en el Grupo E con 13 puntos. En el torneo local, viene de vencer 1-0 a Aldosivi y se mantiene en zona de clasificación a playoffs.
Flamengo, por su parte, sufrió para eliminar a Estudiantes en la fase anterior, donde avanzó tras ganar por penales luego de un 3-3 global. En octavos había superado con claridad a Internacional de Porto Alegre. En el Brasileirao, el conjunto de Filipe Luís atraviesa un gran presente: el pasado fin de semana le ganó 3-2 a Palmeiras y alcanzó los 61 puntos, compartiendo la cima del campeonato.
Los equipos buscarán dar el primer paso hacia la final del torneo continental más importante. La revancha se jugará la próxima semana en Avellaneda, donde Racing definirá la serie ante su gente.
Probables formaciones:
Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.
Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
