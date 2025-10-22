Prisión preventiva para un joven acusado de intento de violación en Rufino

Un joven de 19 años, identificado por sus iniciales P.L.G., quedó en prisión preventiva tras ser imputado por abuso sexual y agresiones físicas en distintos hechos ocurridos en la ciudad de Rufino.

La medida fue ordenada por la jueza Lorena Garini durante una audiencia realizada en los Tribunales locales, a partir del pedido presentado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rafaela Florit.

Según precisó la fiscal, el abuso se produjo el miércoles pasado alrededor de las 17:00, cuando el imputado ingresó sin autorización al domicilio de una adolescente con la que no tenía ningún vínculo previo. “La víctima estaba en el patio de su casa cuando fue sorprendida por el agresor. Hubo un forcejeo y ella logró escapar corriendo”, explicó Florit.

Además, el joven enfrenta cargos por otros dos hechos de violencia. El primero ocurrió el mes pasado, cuando atacó a su pareja a golpes de puño, provocándole diversas heridas en un contexto de violencia de género. El segundo caso corresponde a una agresión física contra su hermano menor, también adolescente, quien sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo.