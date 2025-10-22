Prisión preventiva para un joven acusado de intento de violación en Rufino

Guardia provincial: secuestro de cocaína y dos detenidos
El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Amenábar. Los detenidos son oriundos de Rufino.
Un hombre de 19 años fue detenido por abusar sexualmente de una adolescente y por agredir a su pareja y a su hermano. La medida fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, a pedido de la fiscal Rafaela Florit.Policiales 22/10/2025LORENA ACOSTA
Un joven de 19 años, identificado por sus iniciales P.L.G., quedó en prisión preventiva tras ser imputado por abuso sexual y agresiones físicas en distintos hechos ocurridos en la ciudad de Rufino.
La medida fue ordenada por la jueza Lorena Garini durante una audiencia realizada en los Tribunales locales, a partir del pedido presentado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rafaela Florit.
Según precisó la fiscal, el abuso se produjo el miércoles pasado alrededor de las 17:00, cuando el imputado ingresó sin autorización al domicilio de una adolescente con la que no tenía ningún vínculo previo. “La víctima estaba en el patio de su casa cuando fue sorprendida por el agresor. Hubo un forcejeo y ella logró escapar corriendo”, explicó Florit.
Además, el joven enfrenta cargos por otros dos hechos de violencia. El primero ocurrió el mes pasado, cuando atacó a su pareja a golpes de puño, provocándole diversas heridas en un contexto de violencia de género. El segundo caso corresponde a una agresión física contra su hermano menor, también adolescente, quien sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo.
El hecho ocurrió en 2023, cuando el agresor contactó a la víctima por redes sociales y la citó en una pensión.
El agresor, Marcos David Feltes (34), recibió una pena de un año y nueve meses de prisión condicional por violar reiteradamente una orden judicial y atacar a su expareja en Venado Tuerto.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial en la Ruta 33. Los detenidos, un hombre y una mujer, llevaban droga y dinero en efectivo.
La PDI Región III realizó un operativo en un domicilio de calle Obispo Rossi, donde secuestraron cocaína, marihuana y teléfonos celulares. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia.
Agentes penitenciarios descubrieron un agujero en un muro externo tras escuchar ruidos sospechosos durante la madrugada. Investigan si se trató de un intento de fuga.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.