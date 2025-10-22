Haaland igualó un récord histórico de Cristiano Ronaldo

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
Erling Haaland volvió a convertir en la victoria del Manchester City por 2-0 frente a Villarreal por la tercera fecha de la UEFA Champions League. Con este tanto, el atacante noruego llegó a 12 encuentros consecutivos anotando y alcanzó un récord que hasta ahora solo pertenecía a Cristiano Ronaldo.
El gol llegó a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Haaland aprovechó un centro en el área chica y definió con su pierna derecha. Este nuevo festejo le permitió extender una racha que incluye partidos tanto con su club como con la selección de Noruega: 12 juegos en los que acumuló 21 goles, destacándose los cinco que marcó en la goleada 11-1 sobre Moldavia por las Eliminatorias al Mundial 2026.
Pese a igualar la marca del astro portugués, Haaland aún está lejos del registro histórico que mantiene Lionel Messi. En la temporada 2012/13, el argentino logró anotar en 21 partidos consecutivos, una cifra que todavía sigue siendo inalcanzable para cualquier otro futbolista.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.
El técnico del Real Madrid defendió al joven argentino ante las críticas y aseguró que el club está “satisfecho” con su rendimiento en este inicio de temporada.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
