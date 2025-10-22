Haaland igualó un récord histórico de Cristiano Ronaldo

Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.

Erling Haaland volvió a convertir en la victoria del Manchester City por 2-0 frente a Villarreal por la tercera fecha de la UEFA Champions League. Con este tanto, el atacante noruego llegó a 12 encuentros consecutivos anotando y alcanzó un récord que hasta ahora solo pertenecía a Cristiano Ronaldo.

El gol llegó a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Haaland aprovechó un centro en el área chica y definió con su pierna derecha. Este nuevo festejo le permitió extender una racha que incluye partidos tanto con su club como con la selección de Noruega: 12 juegos en los que acumuló 21 goles, destacándose los cinco que marcó en la goleada 11-1 sobre Moldavia por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Pese a igualar la marca del astro portugués, Haaland aún está lejos del registro histórico que mantiene Lionel Messi. En la temporada 2012/13, el argentino logró anotar en 21 partidos consecutivos, una cifra que todavía sigue siendo inalcanzable para cualquier otro futbolista.

