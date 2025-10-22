Haaland igualó un récord histórico de Cristiano Ronaldo

Erling Haaland volvió a convertir en la victoria del Manchester City por 2-0 frente a Villarreal por la tercera fecha de la UEFA Champions League. Con este tanto, el atacante noruego llegó a 12 encuentros consecutivos anotando y alcanzó un récord que hasta ahora solo pertenecía a Cristiano Ronaldo.

El gol llegó a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Haaland aprovechó un centro en el área chica y definió con su pierna derecha. Este nuevo festejo le permitió extender una racha que incluye partidos tanto con su club como con la selección de Noruega: 12 juegos en los que acumuló 21 goles, destacándose los cinco que marcó en la goleada 11-1 sobre Moldavia por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Pese a igualar la marca del astro portugués, Haaland aún está lejos del registro histórico que mantiene Lionel Messi. En la temporada 2012/13, el argentino logró anotar en 21 partidos consecutivos, una cifra que todavía sigue siendo inalcanzable para cualquier otro futbolista.