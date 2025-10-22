Dólares del colchón: el plan del Gobierno sigue sin poder implementarse

Dólar hoy: el Banco Nación lo vende a $1.495 y marca un nuevo salto
La cotización minorista sube 20 pesos y acompaña el avance del dólar mayorista, que se negocia a $1.478.
A más de cinco meses del anuncio, la iniciativa oficial para que los argentinos usen sus dólares no declarados no logró avanzar. La oposición impulsa un proyecto alternativo en el Congreso.Mercados22/10/2025SOFIA ZANOTTI
El llamado “plan colchón”, lanzado por el Gobierno en mayo, buscaba incentivar el uso de los dólares que los argentinos guardan fuera del sistema financiero sin declarar. Sin embargo, cinco meses después, la medida continúa sin resultados concretos y con escaso respaldo normativo.
La propuesta fue impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, con la idea de permitir que esos dólares se usaran legalmente para operaciones como la compra de inmuebles o consumo cotidiano. Aunque se flexibilizaron ciertos regímenes de información y declaración de fondos, los bancos mantuvieron exigencias adicionales, frenando su aplicación práctica.
El principal obstáculo es la falta de aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que debía otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes. “El plan colchón es una buena idea, pero requiere del Congreso para cerrar el círculo de la seguridad jurídica”, explicó el tributarista César Litvin, de Lisicki, Litvin & Abelovich.
En paralelo, la oposición logró media sanción para un proyecto distinto, impulsado por Ricardo López Murphy y Oscar Carreño, con apoyo parcial del oficialismo. Mientras tanto, el Gobierno sigue intentando incluir los cambios necesarios, pero no cuenta con mayoría suficiente en el Senado.
Por ahora, la iniciativa quedó estancada y los dólares del colchón siguen fuera del sistema financiero, a la espera de definiciones políticas y legales.
