Xabi Alonso respaldó a Mastantuono y destacó su adaptación al Real Madrid

En la previa del duelo ante la Juventus por la UEFA Champions League, Xabi Alonso fue consultado por el presente de Franco Mastantuono, el juvenil argentino de 18 años surgido en River Plate que ya suma minutos importantes en el Real Madrid.

“Viene de un entorno distinto, solo tiene 18 años. Tenemos que ayudarlo, pero estamos satisfechos con su desarrollo”, expresó el entrenador español durante la conferencia de prensa, en la que además remarcó que el club está “encantado” con la evolución del mediocampista.

Mastantuono, quien llegó al Merengue en el último mercado de pases, disputó hasta el momento diez encuentros —en su mayoría como titular— y ya convirtió un gol ante Levante, además de una asistencia frente al Kairat Almaty.

El Real Madrid atraviesa una exigente agenda que incluye enfrentamientos ante Juventus por Champions, el clásico con Barcelona y duelos ante Valencia y Liverpool, donde el joven argentino podría seguir sumando protagonismo.