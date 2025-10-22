Xabi Alonso respaldó a Mastantuono y destacó su adaptación al Real Madrid

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El técnico del Real Madrid defendió al joven argentino ante las críticas y aseguró que el club está “satisfecho” con su rendimiento en este inicio de temporada.Deportes22/10/2025GASTON PAROLA
En la previa del duelo ante la Juventus por la UEFA Champions League, Xabi Alonso fue consultado por el presente de Franco Mastantuono, el juvenil argentino de 18 años surgido en River Plate que ya suma minutos importantes en el Real Madrid.
“Viene de un entorno distinto, solo tiene 18 años. Tenemos que ayudarlo, pero estamos satisfechos con su desarrollo”, expresó el entrenador español durante la conferencia de prensa, en la que además remarcó que el club está “encantado” con la evolución del mediocampista.
Mastantuono, quien llegó al Merengue en el último mercado de pases, disputó hasta el momento diez encuentros —en su mayoría como titular— y ya convirtió un gol ante Levante, además de una asistencia frente al Kairat Almaty.
El Real Madrid atraviesa una exigente agenda que incluye enfrentamientos ante Juventus por Champions, el clásico con Barcelona y duelos ante Valencia y Liverpool, donde el joven argentino podría seguir sumando protagonismo.
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.
Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.