Lucas Bernardi asume como técnico de Newell’s tras la salida de Fabbiani

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El exvolante leproso deja la Reserva para dirigir los últimos tres partidos del Torneo Clausura. Llega con consenso político en un momento clave para evitar el descenso.Deportes22/10/2025GASTON PAROLA
Newell’s oficializó el regreso de Lucas Bernardi al banco de suplentes tras la salida de Cristian Fabbiani, despedido luego de la derrota ante Argentinos Juniors. El exjugador y actual técnico de la Reserva fue el elegido por consenso entre las agrupaciones políticas del club, en medio de la crisis deportiva que atraviesa el equipo.
El presidente Ignacio Astore encabezó una reunión con los distintos espacios que participarán en las elecciones de diciembre, donde se acordó por unanimidad que Bernardi dirija los tres partidos restantes del Torneo Clausura. La decisión busca generar estabilidad y encarar el tramo final con alguien identificado con la institución.
Bernardi, que llevaba 30 partidos al frente de la Reserva (15 triunfos, 5 empates y 10 derrotas), aceptó el desafío y este miércoles asumirá formalmente. Será su segunda etapa como entrenador del primer equipo, tras su paso entre 2015 y 2016, donde dirigió 18 encuentros.
Newell’s enfrentará a Unión y Racing en el Coloso, y cerrará el torneo ante Huracán como visitante, con la urgencia de sumar para evitar el descenso.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.
Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.