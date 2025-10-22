Lucas Bernardi asume como técnico de Newell’s tras la salida de Fabbiani

Newell’s oficializó el regreso de Lucas Bernardi al banco de suplentes tras la salida de Cristian Fabbiani, despedido luego de la derrota ante Argentinos Juniors. El exjugador y actual técnico de la Reserva fue el elegido por consenso entre las agrupaciones políticas del club, en medio de la crisis deportiva que atraviesa el equipo.

El presidente Ignacio Astore encabezó una reunión con los distintos espacios que participarán en las elecciones de diciembre, donde se acordó por unanimidad que Bernardi dirija los tres partidos restantes del Torneo Clausura. La decisión busca generar estabilidad y encarar el tramo final con alguien identificado con la institución.

Bernardi, que llevaba 30 partidos al frente de la Reserva (15 triunfos, 5 empates y 10 derrotas), aceptó el desafío y este miércoles asumirá formalmente. Será su segunda etapa como entrenador del primer equipo, tras su paso entre 2015 y 2016, donde dirigió 18 encuentros.

Newell’s enfrentará a Unión y Racing en el Coloso, y cerrará el torneo ante Huracán como visitante, con la urgencia de sumar para evitar el descenso.