Independiente del Valle dejó escapar el triunfo ante Mineiro en Quito

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.Deportes22/10/2025GASTON PAROLA
Independiente del Valle empató 1-1 frente a Atlético Mineiro en la semifinal de ida de la CONMEBOL Sudamericana 2025, disputada este martes en Quito. El equipo ecuatoriano no pudo sostener la ventaja conseguida en el primer tiempo y terminó cediendo el empate en los últimos minutos.
El conjunto dirigido por Javier Rabanal se adelantó con un gol de Junior Sornoza, quien transformó en gol un penal sancionado por falta sobre Patrik Mercado tras revisión del VAR. Con el tanto del capitán, los locales dominaron buena parte del primer tiempo, con Mercado desequilibrando por la izquierda y Schunke firme en defensa.
Atlético Mineiro, bajo la conducción de Jorge Sampaoli, ajustó su esquema en el complemento y apostó por un juego más directo. Con el ingreso de Hulk, el conjunto brasileño ganó peso ofensivo y encontró el empate en el cierre del encuentro: el experimentado delantero asistió a Dudu, que definió con el arco libre para sellar el 1-1.
La revancha se jugará el martes 28 de octubre en el Arena do Galo, donde se definirá quién será el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.
Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.