Independiente del Valle dejó escapar el triunfo ante Mineiro en Quito

Independiente del Valle empató 1-1 frente a Atlético Mineiro en la semifinal de ida de la CONMEBOL Sudamericana 2025, disputada este martes en Quito. El equipo ecuatoriano no pudo sostener la ventaja conseguida en el primer tiempo y terminó cediendo el empate en los últimos minutos.

El conjunto dirigido por Javier Rabanal se adelantó con un gol de Junior Sornoza, quien transformó en gol un penal sancionado por falta sobre Patrik Mercado tras revisión del VAR. Con el tanto del capitán, los locales dominaron buena parte del primer tiempo, con Mercado desequilibrando por la izquierda y Schunke firme en defensa.

Atlético Mineiro, bajo la conducción de Jorge Sampaoli, ajustó su esquema en el complemento y apostó por un juego más directo. Con el ingreso de Hulk, el conjunto brasileño ganó peso ofensivo y encontró el empate en el cierre del encuentro: el experimentado delantero asistió a Dudu, que definió con el arco libre para sellar el 1-1.

La revancha se jugará el martes 28 de octubre en el Arena do Galo, donde se definirá quién será el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025.